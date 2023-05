"Az erő legyen veled"! Ezt ünneplik ma a Star Wars Rajongók!

A Csillagok háborúja filmek rajongói ezen a napon fejezik ki tiszteletüket az alkotók felé és ünneplik meg összetartozásukat. A filmben elhangzó "May the force be with you" (Az erő legyen veled) mondat eleje angolul nagyon hasonlóan hangzik, mint a "May the 4th", ami május negyedikét jelent, így esett a választás erre a napra. A Csillagok háborúja (Star Wars) egy amerikai filmfranchise, amit George Lucas filmrendező alkotott meg, és a Lucasfilm gyártja. A filmek cselekménye a „réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban…” élő szereplők történetét meséli el. Eredetileg egy 6 részből álló filmsorozat volt, de a Csillagok háborúja: Klónok háborúja filmfranchise-á alakította át. De nem május 4-e az egyetlen Star Wars világnap, rögtön májusban van még egy: május 25-e a nemzetközi Jedi nap, mert ezen a napon mutatták be először 1977-ben az első Csillagok háborúja filmet az Egy új remény címmel.

Star Wars érdekességek: - Luke Skywalker neve az eredeti tervek szerint Luke Starkiller lett volna. - George Lucas nem szeret halandzsát használni, ezért a legtöbb idegen nyelvet igyekezett létező, földi nyelvekből összemixelni. A Jedi visszatér ewokjai például tibeti, nepáli és mongol nyelvek keverékét beszélik. - A kezdeti tervek szerint Yoda szerepét egy maszkos majom játszotta volna. - Anakin Skywalker/Darth Vader szerepét a Csillagok háborúja filmekben hat különböző ember játszotta: David Prowse, James Earl Jones, Bob Anderson, Sebastian Shaw, Jake Lloyd, és Hayden Christensen. - Peter Cushing, a Wilhuff Tarkin tábornokot megszemélyesítő színész olyan kényelmetlennek érezte a cipőjét, hogy számos jelenetben inkább papucsban szerepelt és ragaszkodott hozzá, hogy ne látszódjanak a lábai a felvételeken.

Mai időjárás

Többórás napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel. Csak elvétve fordulhat elő zápor. 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk a köpönyeg.hu szerint.

A magyar tűzoltók napja

Magyarországon május 4-e Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének ünnepe, aki megtestesíti a bátorságot és az önfeláldozást. A monda szerint Szent Flórián még Diocletianus római császár idején élt, tehetsége révén a Caecia erőd parancsnokságáig jutott. Az erődben tűz ütött ki, amit Flórián emberfeletti erővel fékezett meg, megmentve a város lakóit a kínhaláltól.

A magyar tűzoltók napja alkalmából a helyi önkormányzatok és a helyi tűzoltó parancsnokságok megemlékezéseket, rendezvényeket tartanak. A magyar tűzoltók napján adják át az "év tűzoltója” elismerést. - Fotó: Pixabay

94 éve született Audrey Hepburn angol–holland származású Oscar-díjas színésznő

Audrey Hepburn 1929. május 4. -én, pontosan 94 évvel ezelőtt született. Az Oscar-díjas színésznőt a mai napig az igazi női elegancia megtestesítőjeként emlegetik. Emberi kiállása, színészi kvalitásai, filmjei és karitatív tevékenységei a 20. század egyik jelképévé tették. A világraszóló filmes karrierje után a UNICEF utazó nagyköveti feladata töltötte ki az életét. Legismertebb filmjei: Római vakáció, Álom luxuskivitelben, My Fair Lady, Háború és Béke, Sabrina, Hogyan kell egymilliót lopni?, Amerikai fogócska.

Igó Éva ma ünnepli 67. születésnapját

Budapesten, 1956. május 4-én született Igó Éva Jászai Mari-díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész. 1980-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Kerényi Imre osztályában. Az egyetem elvégzése után a Miskolci Nemzeti Színházhoz került, ezt követte 1984-ben a kaposvári Csiky Gergely Színház, 1987-óta pedig a Vígszínháznak a tagja. Első férje Müller Péter Sziámi volt, akivel közös lánya Anna, aki jelenleg Angliában él. Második férje Földes László (Hobo) volt, akivel 13 évig éltek házasságban.

Korda György koncert

Korda György és Balázs Klári egyik legkülönlegesebb koncertje lesz ma, május 4-én este először lépnek fel a Budapest Parkban. Bár a buli-helyszín általában az újgenerációs előadók dalaitól hangos, a házaspár valójában otthonosan mozog a fiatal művészek által uralt színpadokon. A csütörtöki bulin számos fiatal meglepetésvendéggel készülnek a közönségnek: olyan hazai előadóktól hallhatják majd a páros legnagyobb slágereit, mint Puskás-Dallos Peti és Puskás-Dallos Bogi, Schoblocher Barbara, valamint Csonka András.

Fotó: Végh István / Metropol

Kerámia kiállítás az Aranytízben

Almási Anikó kerámiáit a legapróbb részletekig kidolgozott, harmonikus, érzékeny formák és színek, a lehunyt szemű nők, nőies, csipkés formák és belső világot tükröző mélység teszik különlegessé. Ezeket a munkákat mutatja be a Rejtett szemek - In Memoriam Almási Anikó című kiállítás, amely 2023. május 4. és május 18. között tekinthető meg az Aranytíz Kultúrházban.

Sávlezárás a XIII. kerületben

A Váci úton befelé az Árpád út után sávlezárás és sávelhúzás lassítja a haladást, mert vízvezetéket javítanak. A sávlezárás május 8-a estéig lesz érvényben a BKK információi szerint.

Egyirányúsítás a Verseny utcában

Egyirányúsították a VII. kerületben a Verseny utcát a Jobbágy utcától a Dózsa György útig gázvezeték-építés miatt. Június 2-a estéig ezért a 30-as autóbusz is terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a BKK információi szerint.