Óriási bulira készül Korda György és Balázs Klári a Budapest Parkban - Videó

A hazai zenetörténelem meghatározó alakjai a kedd reggeli Mokkában meséltek arról mennyire izgatottak, ugyanis életükben először fognak majd koncertet adni a Budapest Park színpadán. Az énekes páros már elkezdte a készülődést a május 4-i eseményre, amelyet az ikonikus előadók mellett a zenekar és a táncosok tesznek majd még különlegesebbé.

Óriási műsorra készül a Korda házaspár Fotó: Végh István / Metropol

Nem titkolták azt sem, hogy csütörtöki bulin számos fiatal meglepetésvendéggel készülnek a közönségnek: olyan hazai előadóktól hallhatják majd a páros legnagyobb slágereit, mint Puskás-Dallos Peti és Puskás-Dallos Bogi, Schoblocher Barbara, valamint Csonka András.

Ahogy arról már mi is írtunk, Korda György és Balázs Klári nemrég már a TikTokra is berobbant, a videómegosztó alkalmazáson is hatalmas népszerűségnek örvendenek, amit annak is köszönhetnek, hogy a Reptér című örökzöld slágerükre egy egész trend épült. A népszerű platformon különböző korosztályú csoportok táncolnak a dalra, amelyből már egy verseny is született, melynek eredményhirdetésére a csütörtöki koncerten kerül sor. A szerencsés nyertesek jutalma pedig az lesz, hogy ott élőben adhatják elő koreográfiájukat.