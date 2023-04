"Sokat kell szerelmeskedni" - Íme Korda György pikáns vallomása

Korda György immáron 43 éve Balázs Klári elválaszthatatlan társa, vitathatatlan, hogy legendás szerelem az övé, annak ellenére, hogy a Kordának eleinte egyáltalán nem volt könnyű dolga Klárika elcsábításával.

Több mint négy évtizede tart Kordáék szerelme (Fotó: Szabolcs László / Bors)

Bár az énekest azonnal eltalálta Ámor nyila, amint először megpillantotta a "vörös démont", Balázs Klári cseppet sem adta könnyen magát, sőt. Kétszer is keményen kikosarazta a szerelmes Kordát!

"A Halló, itt Korda György című műsorban találkoztunk először. Megkérdeztem tőle, hogy eljön- e velem táncolni, de csak ennyit mondott: Nem! Én pedig rögtön tudtam, hol a helyem. Aztán másodszor is megpróbáltam. A legújabb dalomat mutattuk be a rádió hatos stúdiójában. Láttam, hogy a ”vörös” ott ül a kis csapatával az első sorban. Mondtam is a Bradányi Ivánnak, hogy szervezze meg, hogy a felvétel után jöjjenek fel hozzám a Rózsadombra, de úgy, hogy a vörös is ott legyen. Később jött Iván és mondta, hogy jönnek a lányok, de a vörös az nem. Mondtam , hogy akkor nem kell a többi sem” - idézte fel két kudarcos próbálkozását a Retro Rádióban Bochkoréknál Korda György, aki egy évvel később egy mélyebb beszélgetés során végül a humorával nyűgözte le Balázs Klárit.

Ez már persze mind történelem, az ország egyik kedvenc sztárpárja több mint 40 éve elválaszthatatlan a magánéletben és a színpadon egyaránt, sőt, a póker iránti szenvedélyük is összeköti őket.

Mivel haladnak a korral, nemrég közös TikTok-csatornát is indítottak, ahova szinte naponta töltenek fel magukról vicces és szórakoztató videókat. Az egyik legfrissebben arról faggatták őket, hogy vajon mi a hosszú házasság titka. Míg Balázs Klári igyekezett titokzatos maradni, és meglehetősen sejtelmesen fogalmazva annyit mondott, hogy a titok azért titok, mert nem tud róla más, Korda meglehetősen pajkos hangulatba kerülve intim vallomást tett:

"Sokat kell szerelmeskedni" - mondta mosolyogva az örökifjú énekes.