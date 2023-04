Apró titkokat árultak el a házasságukról Dallos Bogiék

Úgy tűnik, a Puskás-Dallos házaspár egyike azoknak, akik nem csupán úgy festenek, mint akik fülig szerelmesek, hanem ténylegesen szemmel látható az összehang kettejük között. Hatalmas dolog ez abban a világban, ahol egymás után jelentik be a sztárok a házasságuk és kapcsolataik szétbomlását. Bogin és Petin valójában az a harmónia látszik, hogy kiegészítik egymást: a kapcsolatukban a felek bátran elengedhetik magukat, akkor is, ha egyetértésben vannak, de akkor is, ha nézeteltérésük akad.

A páros hisz a kommunikáció gyógyító erejében (Fotó: Móricz István)

„Nem kell mindig mindenben egyetérteni”

Nem tagadják, hogy náluk is előfordulnak viták, s amikor a minap egy sajtótájékoztatón volt alkalma lapunknak szóra bírni a magánéletüket áltában féltő párost, elmesélték, hogyan oldják meg a mindennapokban felmerülő konfliktusos helyzeteket.

Nagyon hasonló a gondolkodásmódunk, de szerintem a harmónia nem azt jeleneti, hogy mindig mindenben egyet kell hogy értsünk, hanem hogy végül találjunk egy közös nevezőt

– kezdte lelkesen Bogi, és párja, Peti rögtön hozzá is szerette volna tenni, hogy Bogi inkább az a személy, aki kezdeményezi a beszélgetést.

„Felteszem a kérdést, még ha provokatív is. Persze, nem egy hangos veszekedés ez, inkább csak egy vita, ami előre viszi a nézőpontokat“ – folytatta Bogi, aki hisz a beszélgetés erejében, ami akár egy tartós párkapcsolathoz is vezethet.

A kismamának már gömbölyödik a pocakja, de nincs megállás: május 4-én fellépnek férjével a Korda-Balázs Budapest Park koncerten (Fotó: Szabolcs Laci)

Az eper a kedvenc

A páros nevetgélve, egymást "Szerelmemnek" szólítva léteznek a kapcsolatukban, mely még ha nem is olyan régi, de annál szenvedélyesebb. Peti és Bogi a X-Faktor zsűrizése közben habarodtak egymásba még 2019-ben, majd másfél évvel később sor került a nagy bejelentésre: eljegyezték egymást. Forgatókönyvszerűen alakult a történetük, hiszen az esküvőre sem kellett sokáig várni: 2021 augusztusában a szerelmesek a boldogító igent is kimondták. A házasságban az nem képezte vita tárgyát közöttük soha, hogy mennyire szeretik egymást. Bogiék szűkszavúan bánnak a babavárással kapcsolatos kulisszáikkal is, egyet azonban megtudtunk a gyönyörű kismamától. Kívánós, és nem akármire fáj a foga...

Az eper. Az a kedvenc nasi!

– nevetett Bogi, és Peti is hozzá tette, hogy ő is nagyon szereti az édes gyümölcsöt.

A hírességeket megkértük, hogy válaszoljanak pár villámkérdésünkre, ahol többek közt szó esett az ünnepi szokásaikról, életük első duettjéről, és Peti egyik legfurcsább szokásáról, mellyel szemmel láthatóan Bogit az őrületbe tudná kergetni...