Háromszög-jelenség: Peller Anna és Mariann válása is elkerülhető lett volna?

Tegnap este robbant a hír: Peller Mariann után most Peller Anna 14 évig tartó házassága is véget ért Lukács Mikivel. Annyit árultak csak el, hogy párterápián is próbálták megoldani a problémákat, de továbbra is csupán barátként tudtak egymásra tekinteni. Vajon csak a véletlen műve, hogy Peller Mariann októberben, testvére pedig fél évre rá jelentette be zátonyra futott házasságát?

Kapcsolatuk részleteit sokszor mutatták meg, talán ma már nem így döntetének? (Fotó: RTL Klub)

Több mint szimpla szeretet

Azt lehet tudni, hogy a Peller nővérek igazi lelki társként, szövetségesként tekintenek egymásra, akik minden esetben számíthatnak a másikra. Mariann és Anna például Friderikusz műsorában is állították, hogy nem tudnak egymás nélkül élni, és ez már több mint egyszerű testvéri szeretet.

Én annyira szeretem, mintha a szerelmem lenne!

– mondta Anna. Mire a műsorvezető megkérdezte, hogy kit választanának, ha valamiért kellene: férjeiket vagy egymást? Egy pillanat nem sok, de annyit sem kellett várni a válaszra.

„Soha nem dobnánk egymást, bocsássatok meg, fiúk!”

– hangzott az egyértelmű és sokat sejtető válasz Anna és Mariann szájából.

Háromszög-jelenség?

Lehet-e egy ilyen jó testvéri viszony akaratán kívül is ártó a másik fél házasságának? A Ripost megkérte dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust, a téma szakértőjét, mondja el véleményét erről.

„Nem szabad elfelejteni sohasem, hogy két emberen múlik a dolog. A válásoknál mindig nehéz meghozni ezt a végső döntést. Ahogyan Annáék is, sokan próbálják minden erejükkel megoldani a problémáikat, legalábbis megkísérlik ezt. Ilyenkor kellenek a kapcsolaton kívüli visszacsatolások, megerősítések, olyan bizalmi személyek, akikkel meg tudjuk beszélni, ki tudjuk beszélni a dolgot. Feltehetően a Peller családban a lányok egymással beszélték meg a helyzetet. A jó testvéri kapcsolat velejárója, hogy hasonlóképpen gondolkoznak a kapcsolatokról, a véleményük is erősíti egymást. Ilyen módon a testvér véleménye igen fontossá vállhat a szerelmi viszonyban, ami nem közvetlen módon, de kihathat a másik házasságára.”

A férfi kerülhet egy ponton olyan helyzetbe, amikor féltékennyé válik a harmadik, esetünkben a lánytestvérre. Egy háromszög kapcsolati viszonyrendszer okozhat nézeteltéréseket egy kapcsolaton belül

– nyilatkozta a szakértő általánosságban, és Anna esetére nézve. A doktor szerint lett volna mód a kezelésre, hiszen a megfelelő módszerekkel megállíthatták volna a „háromszög-jelenséget”, amíg nem késő…