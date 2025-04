„Óriási szerencsém van, mert sok kollégám már elment” – így készül 80. születésnapjára Soltész Rezső

Előző héten Soltész Rezsőt nagy elismerésben részesítették, ugyanis megkapta a Fonogram Életműdíját. A népszerű énekes lapunknak elárulta, hogy óriási öröm számára az, hogy ilyen formán a szakma is elismeri a 65 éves pályafutását. Soltész Rezsőnek kettő milliónál több példányszámban adták el lemezeit, ami önmagában egy nagyon pozitív visszajelzés a zenész számára, de ez a díj megkoronázta a pályáját. Azonban az énekes nemcsak az életműdíját ünnepelheti, ugyanis a héten fogja betölteni a 80. életévét.

Soltész Rezső nagyon örül annak, hogy Fonogram 2025 életműdíjat kapott (Fotó: Mediaworks archív)

Soltész Rezső szerint természetes dolog az öregedés

„Soha nem szoktam nagydobra verni a születésnapomat, nincsenek jubileumi koncertjeim azért, mert igazából nem szeretem ünnepeltetni magam. Az talán természetes, hogy az ember öregszik az életében, de ez nekem mindig inkább erőt adott és lelkesített abban, hogy tegyem a dolgomat, illetve igyekezzem szórakoztatni a közönséget” – nyilatkozta a Metropolnak Soltész Rezső, aki a 80-hoz közel sem lazsál.

Az énekes a 80-hoz közel is tele van tervekkel

Óriási szerencsém van, mert sok kollégám már elment, akár fiatalabb korukban. Én meg itt vagyok ennyi idősen és nagyon jól érzem magam a bőrömben. Szellemileg, fizikailag jól vagyok, szerencsére nem fáj semmim, és még mindig nagyon aktív vagyok és terveim vannak. Nagyon sok munkám, ötletem van, ami talán lendületben tart

– mesélte az énekes, aki kimondottan aktív most is, ugyanis tavaly jelentkezett egy dupla karácsonyi albummal. Idén pedig azt tervezi, hogy egy új lemezzel fogja megörvendeztetni rajongóit, továbbá készül egy akusztikus koncerttel is, ami során újból gitárt fog ragadni sok év után.

Soltész Rezső koncertjeit a mai napig nagy érdeklődés övezi (Fotó: Czímer Tamás)

Soltész Rezső jó egészségnek örvend

Soltész Rezső elárulta, hogy nincs különösebb oka annak, hogy még mindig jó formában van, de törekszik arra, hogy minél többet mozogjon. Viszont elmondta, hogy egyáltalán nem él kicsapongó életet, ami hozzájárul ahhoz, hogy még mindig egészséges. A Fonogram Életműdíjas előadónak pár évvel ezelőtt szívproblémája volt, viszont azóta ez a baj megoldódott, és az énekes jó egészségnek örvend. Azonban azt elárulta, hogy van egy filozófia, aminek köszönheti azt, hogy most aktív, illetve hogy fel sikerült állnia a vele történt nehéz helyzetekből.