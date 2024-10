„Gyerekkoromban szegények voltunk” – Megható történetet mesélt Soltész Rezső

Soltész Rezső amíg él, énekel, és ezt az ígéretét most is tartja, közel a nyolcvanhoz is jó néhány slágerrel örvendezteti meg a rajongóit. Hamarosan egy különleges karácsonyi albummal érkezik az énekes. Ennek apropóján mesélt a TV2 Mokka című műsorában arról, hogy milyen szerepet tölt be az életében a szeretet ünnepe.

Soltész Rezső a hölgyek szívét még mindig megdobogtatja / Fotó: Czímer Tamás

Ezek a karácsonyok nagyon fontosak voltak. Gyerekkoromban szegények voltunk és nem mindig telt karácsonyfára. Emlékszem rá, olyan fát állítottunk, hogy a kertünkben volt bodzafa, aminek az egyik egyenes vesszőjébe édesapám fúrt lyukakat, és abba tette a fenyő ágait, ez volt akkor a mi karácsonyfánk

– mesélte Soltész Rezső, aki ezzel a rövid történettel meghatotta a műsorvezetőket. Persze a szaloncukor is szóba került, amiről egy titkot is elárult.

„Télen-nyáron, ha kocsival megyek, mindig van nálam egy kis zselés szaloncukor, jobbá teszi a napomat, az utamat, jókedvet teremt” – folytatta az énekes.

Jövőre 80 éves lesz Soltész Rezső

Bár fittségével és lendületével a fiatalokat is megszégyeníti az énekes, hamarosan 80 éves lesz. Soltész Rezső elárulta, hogy nem ünneplős típus, de elmondta, hogy mi a titka ennek az energiának.

„Nem vagyok ilyen ünneplős fajta, nem volt 50, 60 éves jubileumi koncertem sem. Ez a jubileum, ami a jövő esztendőben lesz, arra is készülök egy lemezzel. Azt hiszem, a munka a titok, sok minden van, egyrészt rengeteg tervem van azonkívül, hogy állandóan fellépéseim vannak, lemezterveim vannak. Nagyon fontos, mert ez tartja életben szerintem egy előadónak a pályáját és személyiségét” – mesélte Soltész Rezső.