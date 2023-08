Bosszúból megrongálták a magyar énekes autóját

Talán nincs olyan sztár, akinek legalább egyszer nem gyűlt meg a baja a lelkes rajongóival. Így van ezzel Soltész Rezső is, akit egy hölgy közelebbről szeretett volna megismerni. Sajnos a visszautasítás olyannyira nem esett jól az érintett személynek, hogy bosszút forralt az énekes ellen. A történet ugyan nem mai, de még most is frissen él Rezső emlékeiben. Az esetet a TV2 népszerű vetélkedőjében, a Szerencsekerékben idézte fel a népszerű énekes, miután Kasza Tibi arról faggatta, voltak-e elhivatott rajongói a hat évtizedes pályafutása alatt.

Soltész Rezsőnek is többször meggyűlt a baja a megszállott rajongókkal (Fotó: Markovics Gábor)

„Van néhány kellemetlen emlékem erről a korszakról” – válaszolt a műsorvezető kérdésére. „Volt egy-két dolog, amivel bizalmasan és óvatosan kellett bánni. Volt néhány hölgy, aki nagyon komolyan gondolta, hogy beleereszkedik az életembe. Ilyen volt egy miskolci lány is. Amikor hosszabb turnék voltak, akár egy hétre is elköltöztünk Miskolcra és minden faluban volt egy Soltész Rezső-fellépés. Mindegy, hova mentünk, Szerencsre vagy máshova, ez a hölgy ott volt, és az első sorban ült” – emlékezett vissza Rezső. „Mindig fekete ruhát viselt, talán mert elegáns akart lenni, nem tudom.”

Folyton nyomon követett, hol vagyok.

„Egyszer csak bekövetkezett az a helyzet, amit udvariasan elhárítottam, mert le kellett zárni a témát. Budán lakom, és lejöttem a hófehér, gyönyörű Zsigulimmal. Olyan volt, hogy könny nem maradt szárazon. Az egyik szűcs barátom, akinek Földváron volt üzlete, csinált egy fehér színű szőrborítást az ülésekre.”

Mikor mentem az autóhoz, akkor láttam meg, hogy fekete spray festékkel az autót valaki körbe lefújta, de minden indulat benne volt abban a flakonban.

„Tudtam, hogy ez a lány volt az. Persze nem fordultam a rendőrséghez. Szerencsém volt, mert februárban történt, és mínuszok voltak, ennek köszönhetően nem indult be a kémia a festékszórón, így le tudták mosni a szervizben benzin segítségével. Ez egy ilyen élmény volt!” – mondta mosolyogva a 78 éves énekes.