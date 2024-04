„Nekem ez a legszebb ajándék” – Soltész Rezső unokája Luxemburgból repül haza nagypapája 79. születésnapjára

A Magyar Köztársaság Elnöki Aranyéremmel kitüntetett zenész április 19-én ünnepli a születésnapját. Soltész Rezső kitűnő egészségnek örvend és míg van, akit megvisel az idő múlása, ő nem foglalkozik a számokkal.

Soltész Rezső családjával ünnepli a születésnapját Fotó: Szabolcs László

Soltész Rezső "nem érzi" a korát

Mint mondja, az egészség a legfontosabb, a közönség és a zene szeretete tartja fiatalosan.

Nem állok meg a tükör előtt, hogy sajnálkozzak a korom miatt, nem történik semmi, az élet megy tovább.

„Az évek múlása sok mindenre kötelezi az embert. A feladatok, az a társadalmi közeg, amiben mozgunk, mindnyájunk számára felelősséget rónak. Az a legfontosabb – ahogy szokták mondani –, hogy „egészség legyen, a többit majd megvesszük – előbb-utóbb”. A dolog tényleg arról szól, hogy szeretem az életet, imádok kilépni a színpadra, lemenni az utcára, ahol az emberek szembejönnek velem és összemosolygunk, köszönünk. Nem akarom öregnek mondani magamat, mert hála a Jóistennek, nem érzem magam annak. Szeretem az embereket és ez a legjobb orvosság számomra” – kezdte lapunknak a születésnapos.

Soltész Rezső családtagjaival, szerettei körében hétvégén ünnepli meg az évfordulóját.

Most a legnagyobb örömet az okozza ezen a jeles napon, hogy a családom együtt lesz, vasárnap köszöntenek, de már most nagyon izgulok.

„Egy közös ebéddel fogunk az unokáimmal és a lányaimmal együtt lenni. A nagyobbik unokám pedig Luxemburgból repül haza, hogy fel tudja ő is köszönteni a nagypapáját. Nekem ez a legszebb ajándék” – árulta el érdeklődésünkre.

A '80-as években robbant be a mindenki által jól ismert "Szóljon hangosan az ének" című dalával Fotó: Bors Archív

"Úgy kell mindig a közönség elé állnom, hogy örömet szerezzek a nézőknek"

Soltész Rezső bár sosem unatkozik, ha teheti, szívesen jár színházba vagy koncertre. A rengeteg elfoglaltsága mellett ez jelenti számára a kikapcsolódást. Szép számmal vannak még most is felkérései, ami különösen boldoggá teszi.

„Amikor a ’80-as években elkezdtem, és megszületett a Szóljon hangosan az ének című dalom, sok fellépést elvállaltam. Mondhatnám, hogy a család szempontjából ez egzisztenciális kérdés is volt, de nem ez volt a fő rugó, ami hajtott.”

Óriási lendület volt bennem, és megesett, hogy egy napra 5-6 fellépés is jutott. Ilyenekről ma már szó sincs.

„Rendkívül megváltozott a világ. Fizikailag sem tudok ma már mindent megcsinálni. Pont annyi felkérést kapok, és ezeknek örömmel teszek eleget, amire képes vagyok” – mondta.

Addig, amíg az embernek vannak céljai és lendületben van, teljesít.

„Pláne, ha érzi, hogy gondolnak rá, mint ahogy ez a figyelmes megkeresés is erről szól. Mindez az élet nagy ajándéka. Persze bizonyos értelemben kötelez is, legalábbis abból a szempontból, hogy a terveimet meg kell valósítanom, és ebből szép számmal akad. Úgy kell mindig a közönség elé állnom, hogy örömet szerezzek a nézőknek” – fűzte hozzá Soltész Rezső, aki tervei egy részébe is beavatta a Metropol olvasóit.

„Többször beszéltem már róla, az elmúlt évek karácsonyi hangulatban teltek. Legalábbis abból a szempontból, hogy készítettem egy trilógia albumot, melyen 39 dal szerepel, melyek a karácsonyi ünnepek hangulatát dolgozzák fel. Született egy szimfonikus változat a szegedi szimfonikusokkal, a felvételek el is készültek Húsz dalt vettünk fel, igazi öröm, hogy elkészült, már csak a keverési munkák vannak hátra. A fellépések is folyamatosan zajlanak, mert még ma is van érdeklődés Soltész Rezső iránt” – mondta mosolyogva.