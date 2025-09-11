RETRO RÁDIÓ

Kibertámadás érte a világ egyik legnagyobb autómárkájának gyárait

Már négy napja áll a termelés. Kibertámadás bénítja meg a Jaguar Land Rover gyárait.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.11. 16:20
Világszerte kibertámadás bénítja meg a Jaguar Land Rover gyárait, köztük a szlovákiai Nyitrán található üzemet, ahol már négy napja áll a termelés, a dolgozókat pedig hazaküldték. A támadás hátterében ugyanaz a csoport áll, amely korábban a Marks & Spencer rendszereit is megbénította. A helyreállítás akár októberig is eltarthat, miközben a beszállítók közül is többen kénytelenek voltak szüneteltetni a munkát – írja a Világgazdaság.

Kibertámadás bénítja meg a Jaguar Land Rover gyárait.
 Kibertámadás bénítja meg a Jaguar Land Rover gyárait. Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

A szlovák Novy Cas értesülései szerint a Scattered Lapsus$ Hunters néven ismert hekkercsoport váltságdíjat követel a Jaguar Land Rovertől, amely az indiai Tata csoport tulajdonában áll. A kiberbűnözők Telegram-csatornájukon képernyőképeket tettek közzé a vállalat belső rendszereiből. Bár pontosan nem ismert, milyen adatokhoz jutottak hozzá, valószínű, hogy érzékeny információk is az ellenőrzésükbe kerültek.

A gyártás leállítása óriási anyagi veszteséget okoz, hiszen nemcsak az autógyártónál, hanem a beszállítói láncban is megállt a munka. A Jaguar Land Rover azonnal reagált a támadásra, és leállította a termelést a további károk minimalizálása érdekében. A szakértők szerint ebben az esetben nem amatőr tinédzser hekkerekről van szó, hanem egy profi, jól szervezett bűnözői csoportról, amely busás haszonra törekszik a támadással.

 

