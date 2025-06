Orbán Viktor: megvédjük a magyar emberek életét, békéjét, tulajdonát és szabadságát

Hangsúlyozta: elismerés és tisztelet illeti azokat az ifjú tiszteket, akik arra esküsznek fel, hogy akkor is helytállnak, amikor más már meghátrálna.

Önök ma ezt a küldetést vállalják és a világ mai állapotát elnézve hősies feladatra vállalkoznak

- mondta.

Emlékeztetett: a tisztek az alkotmányra teszik le esküjüket, amely az állami lét és a jogrend alapja, és amely szövetséget jelent a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. A tisztek eskütételükkel ebben a történelmi láncolatban foglalják el őrhelyüket, és társaink lesznek a közös munkában, amelynek célja az alkotmány szerint a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése - hangoztatta.

Kiemelte: a tisztavatás egy hivatás kezdetének ünnepe, de egyúttal komoly erkölcsi vállalás is, mert a rendvédelmi eskü nem csupán szolgálatot jelent, hanem példamutatást is. Jelezte: az esküt tett tisztektől a törvényesség képviseletét várják, higgadt, de határozott fellépést, és Magyarország minden szegletében számítanak rájuk, "ott is, ahol kevesebb a fény, és ott is, ahol sűrűbb a kísértés".

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy köszönet illeti a tisztek családtagjait is a biztatásért, türelemért és szeretetért. A hivatás sosem csak egy emberé, mindig a családé is - mutatott rá.

Hozzátette: az egy-két nemzedékkel előttük járók bíznak a fiatal nemzedék elhivatottságában.

Küldetésük nem könnyű, de felemelő, nem mentes a veszélyektől, de a legnagyobb bizalmat élvezi. Nem mindenki alkalmas rá - emelte ki, azt kívánva az ifjú tiszteknek, hogy egész pályafutásuk során kísérje és őrizze őket Magyarország zászlaja, a piros: az erő, a fehér: a hűség, a zöld: a remény.

A magyar nemzet számít önökre

- mondta Orbán Viktor.