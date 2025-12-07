"llyenkor már minden napsugár ajándék!" - Szívmelengető találkozásról számolt be Törőcsik Franciska

A 2025-ös év lassan a végéhez közeledik, és, talán nem túlzás kijelenteni, hogy talán a karrierje egyik legsikeresebb esztendőjén van túl Törőcsik Franciska. Már egy éve, hogy debütált a Hogyan tudnék élni nélküled? című, zenés vígjáték, amelyben Demjén Ferenc ikonikus slágerei elevenednek meg. A film azóta is sorra dönti meg a nézettségi rekordokat: miután pedig már több, mint egymillióan látták, a legsikeresebb magyar film lett a hazai mozikban, egészen a rendszerváltás óta, nemrég pedig újabb mérföldkőhöz érkezett, mivel már 52. hete van műsoron. A mozi, amely egyszerre idézi meg a kilencvenes évek hangulatát és szólítja meg a mai fiatalokat, jórészt a szereplőgárdának köszönheti a népszerűségét: Törőcsik Franciska, Ember Márk, Marics Peti, Márkus Luca, Kirády Marcell és Kovács Harmat az új generáció sztárjaiként vonzzák a közönséget a filmszínházakba.

Szívmelengető találkozásról számolt be Törőcsik Franciska / Fotó: The Orbital Strangers Project

Törőcsik Franciskának tehát igazán nincs oka panaszra, hiszen szinte folyamatosan képernyőn tartják őt, a projektjei pedig mindig nagy népszerűségre tesznek szert. A színésznőnek, szerencsére, így is akad némi szabadideje, amikor élvezheti a továbbra is inkább enyhe, mintsem fagyos téli idő és napsütés szépségeit. Az egyik ilyen sétája során ráadásul egy szívmelengető találkozásban is része volt.

De jó volt ma sétálni a napsütésben, és összefutni egy, az extrém sportokat igencsak kedvelő cicával. llyenkor már minden napsugár ajándék!

- írta a közösségi oldalán Franciska, néhány fotó és egy videó kíséretében, amelyen a cica hagyta magát megsimogatni is. A rajongók nagy örömmel fogadták az édes felvételeket, amelyekkel a színésznő megörvendeztette őket.

Mutatjuk is Törőcsik Franciska fotóit!