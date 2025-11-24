RETRO RÁDIÓ

Özönlöttek a gratulációk: Törőcsik Franciska most végre megmutatta

A minap megtörte a csendet a színésznő. Törőcsik Franciska mindennapjai nem telnek éppen eseménytelenül, ám nemrég sikerült nagy örömet szereznie a rajongóinak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.24. 11:00
Módosítva: 2025.11.24. 14:46
Törőcsik Franciska hunyadi színésznő bejelentés

Törőcsik Franciska kétségtelenül nem unatkozott az elmúlt időszakban. Már lassan egy éve, hogy bemutatták a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet, amely hatalmas sikernek bizonyult, az érdeklődés iránta pedig azóta sem csökkent. A Demjén Ferenc ikonikus slágerein alapuló zenés, romantikus vígjátékot eddig már több mint egymillió néző tekintette meg, ezzel pedig a legnézettebb magyar film lett a hazai mozikban, egészen a rendszerváltás óta. A filmet továbbra is vetítik szélesvásznon, mialatt már javában zajlik a második rész forgatása is. A TV2 egyik sorozata, a Hunyadi – amelyben a színésznő ugyancsak játszott –, is sokak szívébe lopta be magát, nemcsak nálunk, hanem a világ más tájain is: többek közt a Torontói Filmfesztiválon is debütált, ugyancsak zajos siker kíséretében.

Nemrég hírt adott magáról Törőcsik Franciska Fotó: Mate Krisztian

Törőcsik Franciska – érthető módon –, a számos teendője mellett mostanság ritkábban adott hírt magáról a közösségi oldalán, nemrég azonban megtörte a csendet, mi több, egy videóval is kedveskedett a rajongóinak.

Ebben a nagy őrületben nem volt időm vidiket készíteni, pedig lett volna miről. Ezúttal pótlom a lemaradásomat. Fogadjátok szeretettel az első videót a Hunyadi sorozat riminii állomásáról 

– árulta el a posztjában a művésznő, az említett videó kíséretében, amelyet a követők valóban nagy örömmel fogadtak.

Csodálatos volt a Hunyadi sorozat. Csodálatos szereplők, minden nézőnek örök élmény marad

– áradozott az egyik kommentelő.

A Hunyadi sorozat hazai és nemzetközi sikere azt bizonyítja, hogy az igényes és látványos alkotásokat a világ minden táján örömmel fogadják. Elismerésem a művészeknek és minden alkotónak a magas színvonalú munkáért!

– emelte ki egy másik rajongó.

Mutatjuk Törőcsik Franciska legújabb videóját!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu