Szóhoz sem jutottak a rajongók, régi párja oldalán jelentkezett Törőcsik Franciska

Törőcsik Franciska élete és karrierje egy zsúfolt, izgalmakkal teli, de egyben sikerekben is gazdag időszakában jár. A színésznő egyik filmje, a Hogyan tudnék élni nélküled? című alkotás jelenleg is fut a mozikban. A Demjén Ferenc ikonikus slágerein alapuló zenés vígjáték eddig már több mint egymillió nézőt csábított be a nagyvászon elé, amivel a legsikeresebb hazai alkotássá vált a magyar mozikban, egészen a rendszerváltás óta, az érdeklődés pedig továbbra sem csökken feléje. További jó hír az, hogy hamarosan a tévé képernyőjén is debütál a sikerfilm, méghozzá a TV2-n. Nagy népszerűségre tett szert a Hunyadi című sorozat is, amelyben Franciska ismételten mindenkit elvarázsolt, a tehetségével és a szépségével egyaránt.
Izgalmas hírt jelentett be Törőcsik Franciska
Törőcsik Franciska azt tehát már többször bebizonyította, hogy ő korunk egyik legtehetségesebb magyar színművésze, a Dancing with the Stars legutóbbi évadában pedig azt is, hogy táncosnak sem éppen utolsó. A színésznő Baranya Dávid oldalán lépett színpadra, és végül harmadik helyezést értek el. Franciskának bizonyára hiányozhat az az időszak, már csak azért is, mert imád táncolni: épp ezért nemrég az egykori párjával közös felvételekkel jelentkezett a közösségi oldalán.
És ha már a felültem a nosztalgiavonatra, tartottunk egy táncpróbát @davidbaranya -val! Imádok táncolni! Legyen akkor már egy nosztalgia ‘lájv’ is valamikor?
- tette fel a kérdést Instagramon a színésznő, amire csakhamar özönleni kezdtek a kedvező válaszok.
Igen! Nagyon jó ötlet! Mindig bámulva nézem, ahogy táncolsz!
- jelezte az egyik lelkes rajongó a kommentszekcióban.
Legyen, nagyon várjuk!
- helyeseltek a többi hozzászólásban is.
Mutajuk Törőcsik Franciska Baranya Dáviddal közös fotóját és videóját, akivel talán hamarosan újabb táncos felvételekkel jelentkeznek!
