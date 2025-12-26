Nem hiszed el, mit kapott karácsonyra Kőgazdag Csabi a feleségétől!

Kőgazdag Csabi és felesége, Letícia neve a Kőgazdag fiatalok című műsor óta egyet jelent a luxussal. Az idei évük valóban minden szempontból bővelkedett látványos eredményekben: felépült álmaik otthona, a luxusvilla, Csabi autógyűjteménye tovább bővült, és látszólag már mindenük megvan, amit pénzen meg lehet vásárolni.

Kőgazdag Csabi felesége egy köntöst adott ajándékba (Fotó: TV2)

Kőgazdag Csabi karácsonyi luxusa

Éppen ezért volt különösen meglepő, hogy az idei karácsony nem a tárgyi értékekről szólt, hanem egy mélyen személyes, érzelmekkel teli ajándékról. Letícia pontosan tudta, mivel tudja igazán meglepni férjét: Csabi ugyanis óriási focirajongó, szíve pedig évek óta a Real Madridért dobog.

A karácsonyfa alá először „csak” egy köntös került, ám nem akármilyen. A Real Madrid köntös önmagában is mosolyt csalt Csabi arcára, de az igazi meglepetés csak ezután következett: Letícia jegyeket ajándékozott a Real Madrid-Barcelona mérkőzésre, ezzel beteljesítve férje egyik legnagyobb, gyerekkora óta dédelgetett álmát.

Herceg Csabi feleségét szereti elkényeztetni (Fotó: Instagram)

10-15 millió forintot költ ajándékokra

Csabi korábban őszintén beszélt arról, hogy bár ellenzi a túlzott költekezést, decemberben így is 10-15 millió forintot költ ajándékokra. Mégis úgy véli, az ünnep lényege nem az árakban rejlik.

Úgy gondolom, hogy már minden az ajándékról, a megfelelési kényszerről szól, illetve arról, hogy minél szebb és jobb ajándékot vegyen az ember, amivel nincs is probléma, csak ez már sok. Rengeteg családban ez már elvárásos alapon működik, ami úgy gondolom, hogy nem egy jó dolog, mert aki nem engedheti meg magának, annak ez egy hatalmas stresszfaktor

– fogalmazott.

Herceg Letícia férje álmát valósította meg ajándékával (Fotó: Instagram)

Köntös mellé szerelmes sorok

A házaspárnál ezért különleges hagyománya van a kézzel írt szerelmes leveleknek, amelyek Csabi szerint mindennél többet jelentenek. Letícia levelét most meg is osztotta követőivel, amelyben megható szavakkal írta le, hogy a köntös egy nap már nem csupán ruhadarab lesz, hanem egy emlék, annak a reggelnek az emléke, amikor férje elindul beteljesíteni álmai egyik legnagyobbikát.

„Boldog karácsonyt szerelmem. Szeretlek” – zárta sorait Letícia. Úgy tűnik, még a luxus világában is a szeretet és az együtt megélt pillanatok számítanak igazán.