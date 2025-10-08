Fél kilóval jött a világra, életben maradt a koraszülött kisbaba

Egy amerikai pár élete teljesen a feje tetejére fordult, amikor a terhes nőnél túl korán indult be a szülés. Caroline és Garreth Golden izgatottan várta kisfiuk születését, de a pici jócskán idő előtti érkezésére egyikük sem számított. A koraszülött csöppség alig fél kilósan látta meg a napvilágot.

A koraszülött baba alig fél kilósan született (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Az életéért küzdött a koraszülött kisbaba

Az édesanya egy családi vakáció közben vérzést tapasztalt, ezért gyorsan a kórházba sietett. A nőnél szubchorionális hematómát állapítottak meg, amely akkor fordul elő, amikor a vér felhalmozódik az embriót körülvevő külső membrán és a méhfal között.

A kismamánál az állapota miatt gyakori vizsgálatokra volt szükség, hogy megbizonyosodjanak a baba és az anya egészségéről. Caroline a következő héten újra vérezni kezdett. Az orvosok megállapították, hogy a hematoma miatt a méhlepénye nem tapadt megfelelően a méhéhez, amely komoly problémákhoz vezethet.

Az édesanyánál 22 hetesen kezdődtek meg a szülési fájdalmak. Az orvosok kezdték elveszteni a baba szívverését, ezért vészhelyzeti császármetszésre volt szükség. Az anya tudta, hogy ilyen korban kevés az esélye annak, hogy a kisbabája életben marad. A kisfiú fél kilósan jött a világra, és a Gabriel nevet kapta a szüleitől. A kis Gabrielt rögtön lélegeztetőgépre kellett kötni, mert a tüdeje nem fejlődött ki. A családnak elmondták, valószínű, hogy a baba nem éli túl az éjszakát

Ám a baba csodával határos módon túlélte az éjszakát. Ám a nehézségeknek még nem volt vége. A fiú oxigénszintje többször életveszélyes mértékben lezuhant. A babánál később krónikus tüdőbetegséget diagnosztizálták és egy jobban felszerelt kórházba szállították.

Gabriel 2024 szeptemberében született és 350 nehéz nap után hagyhatta el a kórházat. Az édesanya elmondta, majdnem sírva fakadt, amikor először mentek sétálni a babával. A család élvezi az együtt töltött időt, Gabriel pedig egy egészséges élet előtt áll – írja a People.