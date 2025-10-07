Kétszer küldték haza az orvosok a fiatal nőt: hetekkel később belehalt a titokzatos kórba

A walesi Gwaelod-g-Garthból származó 24 éves Georgia Taylor júniusban kezdett szokatlan tüneteket észlelni, és sajnálatos módon néhány héttel később elhunyt. Először az ujjain jelentek meg kiütések, amelyek fokozatosan a karjára is átterjedtek, miközben az arca is feldagadt. A háziorvos először allergiára gyanakodott.

Georgia Taylort azzal küldték haza az orvosok: nincs semmi komoly baja - nem sokkal később elhunyt Fotó: MuchLoved.com

Meghalt egy fiatal nő, miután az orvosok nem vették komolyan a tüneteit

Adtak neki antihisztamint és hidrokortizont. Semmi hatása nem volt, az arca továbbra is duzzadt maradt

– nyilatkozta Georgia édesanyja.

Néhány nappal később Georgia a sürgősségire ment, mert a tünetei továbbra sem múltak, és légszomjat is érzett, azonban az orvosok hazaküldték még több antihisztaminnal. A család ezután egyhetes nyaralásra indult a görög Zante szigetre, ahol a fiatal nő állapota tovább romlott. Panaszkodni kezdett a jobb lábszárában érzett fájdalomra, és másnapra már alig tudott járni. A fiatal nő a fájdalmat ibuprofenes géllel és gyógyszerekkel próbálta enyhíteni. Szerettei elmondása szerint Georgia nem érezte magát különösebben rosszul a hazautazáskor.

Augusztus 20-án azonban kórházba szállították. A nő gyászoló édesanyja szerint minden hihetetlenül gyorsan zajlott. Röviddel a megérkezés után sajnálatos módon elhunyt szerettei körében. Halálának oka még nem került megerősítésre.

Minden reggel arra ébredünk, hogy ’Hogyan történhetett ez?’ és ’Mit fogunk ma csinálni a gyönyörű lányunk nélkül?

- mondta a megtört édesanya.

Georgia temetésén szeptemberben több mint 900 ember vett részt - számolt be róla a Ladbible.