Kétszer küldték haza az orvosok a fiatal nőt: hetekkel később belehalt a titokzatos kórba

Rejtély, mi okozta a fiatal nő halálát. Az biztos: az orvosok ki sem vizsgálták igazán, mert nem hitték, hogy komoly baja lenne.
A walesi Gwaelod-g-Garthból származó 24 éves Georgia Taylor júniusban kezdett szokatlan tüneteket észlelni, és sajnálatos módon néhány héttel később elhunyt. Először az ujjain jelentek meg kiütések, amelyek fokozatosan a karjára is átterjedtek, miközben az arca is feldagadt. A háziorvos először allergiára gyanakodott.
Adtak neki antihisztamint és hidrokortizont. Semmi hatása nem volt, az arca továbbra is duzzadt maradt
– nyilatkozta Georgia édesanyja.
Néhány nappal később Georgia a sürgősségire ment, mert a tünetei továbbra sem múltak, és légszomjat is érzett, azonban az orvosok hazaküldték még több antihisztaminnal. A család ezután egyhetes nyaralásra indult a görög Zante szigetre, ahol a fiatal nő állapota tovább romlott. Panaszkodni kezdett a jobb lábszárában érzett fájdalomra, és másnapra már alig tudott járni. A fiatal nő a fájdalmat ibuprofenes géllel és gyógyszerekkel próbálta enyhíteni. Szerettei elmondása szerint Georgia nem érezte magát különösebben rosszul a hazautazáskor.
Augusztus 20-án azonban kórházba szállították. A nő gyászoló édesanyja szerint minden hihetetlenül gyorsan zajlott. Röviddel a megérkezés után sajnálatos módon elhunyt szerettei körében. Halálának oka még nem került megerősítésre.
Minden reggel arra ébredünk, hogy ’Hogyan történhetett ez?’ és ’Mit fogunk ma csinálni a gyönyörű lányunk nélkül?
- mondta a megtört édesanya.
Georgia temetésén szeptemberben több mint 900 ember vett részt - számolt be róla a Ladbible.
