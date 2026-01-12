Új pályázatot indít a kormány az egyetemisták megsegítésére
Egyre erősödik a magyar felsőoktatás, nő a diploma értéke, számtalan külföldi kutatásba tudnak bekapcsolódni a magyar hallgatók, illetve egyre több külföldi fiatal választja a magyar egyetemeket. Sőt, már 12 itthoni intézmény van a világ legjobb egyetemeinek listáján. Hankó Balázs elmondta, hogy egy új, 28 milliárdos pályázatot indítanak, aminek a célja, hogy segítsen a hallgatóknak befejezni az egyetemet.
Január 8-a és 10-e között tartották meg az idei Educatio kiállítást, ahol a felsőoktatásba készülő fiatalok egyenként megismerkedhettek az egyetemekkel és az őket érdeklő szakokkal. Ahogy Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter fogalmazott, az Educatio kiállítás a magyar felsőoktatás seregszemléje. A kiállításon jelentette be a miniszter, hogy ezentúl egy 28 milliárd forintos pályázat fogja támogatni a hallgatói életutakat. A kormány tehát továbbtámogatja az egyetemistákat, hogy a diplomások még jobb lehetőségekkel induljanak neki az életnek.
Hankó Balázs: "Ez a program a hallgatók kitartását segíti"
A miniszter szerint az elmúlt évek tudatos megújításának köszönhetően egyre erősödik a magyar felsőoktatási rendszer.
Az elmúlt években az egy tudatos döntés volt, hogy versenyhelyzetet teremtettünk az egyetemek között, hogy versenyezzenek a magyar fiatalokért, mert ezáltal sikeresebbek lesznek a fiatalok
— mondta a miniszter.
Ehhez nyújt most egy extra 28 milliárdos támogatást a kormány, ahol különösen a hallgatói életutat fogják támogatni.
A miniszter szerint az elsőévesnek megszokni az egyetemi környezetet alapvetően kihívást jelent, de kell a mentorálás annak is, aki szakképző intézményből érkezik a felsőoktatásba.
A pályázat a fiatal egyetemisták mellett támogatni fogja az egyetemi oktatók és kutatók, illetve a Hallgatói Önkormányzatok munkáját, de azokat a vállalati partnereket is, akik például szakmai gyakorlati helyet, vagy munkahelyet biztosítanak a hallgatóknak.
Élvonalban a magyar egyetemek
Hankó Balázs miniszter arról is beszélt, hogy a hazai felsőoktatási rendszer támogatása egyre kifizetődőbb, ugyanis már 12 magyar egyetem van a világ legjobb intézményei között.
Ez azt is jelenti, hogy három fiatalból kettő olyan egyetemen tanul, ami a világ top 5 százalékában van.
Hankó Balázs összefoglalta az elmúlt évek legfontosabb eredményeit:
- A Pannónia Programnak köszönhetően már több mint 11 ezren jutottak el a legjobb külföldi egyetemekre. A programban ráadásul benne van a szállás, az utazás támogatása is, de közben nincs időveszteség sem, mert a hazai egyetemeken beszámítják a külföldön szerzett krediteket.
- Az itthoni diploma értéke másfélszeres bérszorzó.
- Folyamatosan bővülnek a források, miközben folyamatosan csökken a hallgatók lemorzsolódása. Ez kezdetben ugyanis 25 százalék körül mozgott, most pedig már csak 17-18 százalék.
- Az egyetemek megkapták saját tulajdonba az ingóságaikat és ingatlanjaikat.
- Mindezek mellett pedig egyre több külföldi diák választja a magyar egyetemeket, néhány évvel ezelőtt még 38 ezer külföldi hallgató tanult a magyar felsőoktatásban, most már 50 ezer.
