Új pályázatot indít a kormány az egyetemisták megsegítésére

Január 8-a és 10-e között tartották meg az idei Educatio kiállítást, ahol a felsőoktatásba készülő fiatalok egyenként megismerkedhettek az egyetemekkel és az őket érdeklő szakokkal. Ahogy Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter fogalmazott, az Educatio kiállítás a magyar felsőoktatás seregszemléje. A kiállításon jelentette be a miniszter, hogy ezentúl egy 28 milliárd forintos pályázat fogja támogatni a hallgatói életutakat. A kormány tehát továbbtámogatja az egyetemistákat, hogy a diplomások még jobb lehetőségekkel induljanak neki az életnek.

Hankó Balázs az Educatio kiállításon bejelentette, hogy a kormány újabb 28 milliárd forinttal támogatja az egyetemistákat

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Hankó Balázs: "Ez a program a hallgatók kitartását segíti"

A miniszter szerint az elmúlt évek tudatos megújításának köszönhetően egyre erősödik a magyar felsőoktatási rendszer.

Az elmúlt években az egy tudatos döntés volt, hogy versenyhelyzetet teremtettünk az egyetemek között, hogy versenyezzenek a magyar fiatalokért, mert ezáltal sikeresebbek lesznek a fiatalok

— mondta a miniszter.

Ehhez nyújt most egy extra 28 milliárdos támogatást a kormány, ahol különösen a hallgatói életutat fogják támogatni.

A miniszter szerint az elsőévesnek megszokni az egyetemi környezetet alapvetően kihívást jelent, de kell a mentorálás annak is, aki szakképző intézményből érkezik a felsőoktatásba.

A pályázat a fiatal egyetemisták mellett támogatni fogja az egyetemi oktatók és kutatók, illetve a Hallgatói Önkormányzatok munkáját, de azokat a vállalati partnereket is, akik például szakmai gyakorlati helyet, vagy munkahelyet biztosítanak a hallgatóknak.

60 ezer fiatal látogatott ki a 2026-os Educatio kiállításra

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Élvonalban a magyar egyetemek

Hankó Balázs miniszter arról is beszélt, hogy a hazai felsőoktatási rendszer támogatása egyre kifizetődőbb, ugyanis már 12 magyar egyetem van a világ legjobb intézményei között.

Ez azt is jelenti, hogy három fiatalból kettő olyan egyetemen tanul, ami a világ top 5 százalékában van.

Hankó Balázs összefoglalta az elmúlt évek legfontosabb eredményeit: