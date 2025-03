A világ legjobb egyetemeire jutnak el a magyar diákok a Pannónia Programmal

A világ legjobb egyetemein hallgathatnak órát a magyar ösztöndíjasok / Fotó: Fodor Erika

59 éves diák is lehet pannóniás

A Pannónia Program sikerét egyértelműen alátámasztják a számok. Tavaly szeptembertől a mai napig összesen 3042-en jutottak el a világ vezető egyetemeire, az Antarktiszt leszámítva már minden földrészen járt és tanult pannóniás diák. A hallgatók a repülőutak során 1,1 millió kilométert tettek meg, azaz 271-szer repülték körbe a Földet. Összesen 735150 tanórát hallgattak az ottani egyetemeken, ezzel pedig 24505 kreditet gyűjtöttek, amelyek mindegyikét elismerték Magyarországon. A legfiatalabb Pannónia programos diák 18 éves volt, a legidősebb pedig 59 éves.

Mobilitás Cambridge-től Szingapúron át az Egyesült Államokig

A program népszerűségének egyik oka, hogy Európán túli egyetemekre is biztosít lehetőséget. Az Egyesült Államokban 62 pannóniás diák tanult, az Egyesült Királyságban 45-en, Japánban 31-en, Kínában pedig több mint húszan. Olyan tekintélyes, nagynevű egyetemeken szerezhettek tudást és tapasztalatot, mint a Cambridge, a Harvard, az Imperial College London vagy a Szingapúri Egyetem. Valamennyi intézmény a világ top egyetemei közé tartozik.

Kreditelismerés

A siker másik oka, hogy a Pannónia Program kialakításába a kormány bevonta az érintett fiatalokat, megkérdezte a véleményüket. Számukra fontos szempont volt a kreditelismerés, vagyis, hogy a külföldön töltött idő ne késleltesse a diplomaszerzést. A diákok szükségesnek tartották a rugalmasságot is, ezért néhány hetes, több hónapos és féléves utazásokra is lehet pályázni. A Pannónia Programban résztvevő fiatalok előre megkapják az ösztöndíjat, míg az Erasmusnál utófinanszírozás van, ráadásul a Pannóniánál magasabb az ösztöndíj összege is.

10 milliárd a következő szemeszterre

Folytatódik a Pannónia Program, hogy további lehetőségeket biztosítson a diákoknak, hiszen ha ők sikeresek, az a nemzet sikere. Idén is 10 milliárd forintot biztosít a kormány arra, hogy 2025 őszén - 2026 tavaszán a legkiválóbb egyetemekre vigye el a legkiválóbb magyar egyetemistákat. A programmal legalább 8 ezer egyetemistának és oktatónak a következő időszakra is biztosított lesz a külföldi tanulás.

