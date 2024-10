KIM: emelkedő pályán a magyar egyetemek a Times Higher Education nemzetközi rangsorán

Három egyetemünk is jelentőset lépett előre a Times Higher Education (THE) World University Rankings világranglistáján, és akárcsak tavaly, idén is 11 magyar egyetem helyezéssel zárta az évet, míg két új egyetem belépésével már négy intézmény van megfigyelő státuszban – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szerdán az MTI-vel, hozzátéve: szinte minden mérőszámban emelkedést mutatnak az intézményeink.