„Nagyon erős kisfiú volt” - 4 éves gyermeket gázolt halálra a busz, édesanyja ezt kéri

A kisfiút a kórház előtt ütötte el a busz. Édesanyja most a gyermek temetésére gyűjt.
A négyéves kisfiút elütötte egy busz – az édesanyja szeretné, ha a kertjükben temethetné el gyermekét. Az asszony most pénzt gyűjt, hogy megvásárolhassa az albérletét, és így a kisfiát hazavihesse a temetőből.
A négyéves Zaahir Jan Feizi akkor vesztette életét, amikor egy busz elütötte őt augusztus 7-én, amikor a nagymamáját látogatta meg a kórházban. Hiába próbálták megmenteni, a Canterburyben élő kisfiút, már nem tudták újraéleszteni. Édesanyja, Azaria Green most 30 000 fontot (közel 14 millió forint) szeretne összegyűjteni, hogy megvásárolhassa azt a házat, amelyet jelenleg bérel – így a fiát a kertjükben temethetné el.
Azaria otthona körülbelül egyórás sétára van attól a temetőtől, ahol Zaahir nyugszik. Azt mondja, ha a kisfia otthon lehetne vele, az segítene neki feldolgozni a gyászt.
Ha itt lenne velünk, jobb lenne, mert még mindig együtt lennénk. Tudom, hogy ha a kertben lenne, az sokat javítana a lelkiállapotomon – ami mostanra nagyon megromlott. Nem kellene 50 percet gyalogolnom, vagy autóba ülnöm, miközben rettegek a járművektől. Még most is, ha buszt látok vagy hallok, halálra rémülök – pedig nem is voltam ott, amikor ez történt
– mondta.
Azaria eddig több mint 1600 font adományt gyűjtött. Angliában jogilag megengedett, hogy valakit a saját kertjében temessenek el, de szigorú szabályok vonatkoznak rá. A földtulajdonos beleegyezése szükséges, és a Környezetvédelmi Hatóság engedélyét is ki kell kérni, hogy a temetés ne legyen túl közel vízforrásokhoz. A koporsónak legalább egy méter földdel kell fedve lennie. Nem szükséges külön építési engedély, és a magánterületen végzett temetés nem ütközik törvénybe – bár később gondot okozhat az ingatlan eladásakor.
Azaria elmondta, hogy mélyen meghatotta a sok együttérző üzenet és támogatás. A tragédia napján a kisfiú a nagymamáját látogatta meg a kórházban több felnőtt rokonával. A rendőrség augusztus 27-én nyitotta meg a vizsgálatot Zaahir halálának ügyében. Ian Potter halottkém így fogalmazott:
A busz felfelé haladt a sürgősségi bejárat felé. Amint elhaladt a bejárat mellett, egy gyermek – ismeretlen okból – kiszaladt az útra, és nekiütközött a busz elejének.
A halál okaként többszörös sérüléseket állapítottak meg - írja a Mirror. Fiára emlékezve Azaria azt mondta:
Imádta az autókat. Nagyon erős kisfiú volt – erős, okos, és mindig boldog. Nagyon szeretetteljes és gondoskodó volt, és szeretett imádkozni. A baleset óta többször is kórházba kerültem. Azt mondják, ez normális a gyász során. Sokszor éreztem, hogy meghalok, de azt hiszem, ezek pánikrohamok voltak.
