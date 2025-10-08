„Azt hittem az anyaság miatt vagyok fáradt, de az igazság rosszabb volt”

Egy anyuka fáradékonyságát és véraláfutásait, melyek a lábában jelentkeztek csak mindössze, annak tulajdonította, hogy túl elfoglalt szülőként és ez megterheli őt. Megdöbbent, mikor orvoshoz fordult és kiderült, hogy tünetei nem egyszerű anyaság miatt fellépő fáradékonyság jelei.

Azt hitte az anyaság miatt fáradt, de hamar kiderült, hogy tévedett Fotó: freepik.com

Nem az anyaság miatt volt fáradékony

Egy ritka vérképzőszervi rendellenességről kapott diagnózist Lynn McCarthy, akiről kiderült, hogy belső vérzés veszélyének volt kitéve aplasztikus anéma miatt, mely állapot során a szervezet nem képes elegendő vérsejtet termelni.

Egy hónapot töltött kórházban, mialatt nyolc vérátömlesztésre volt szüksége. A 41 éves nő, azután ment el háziorvosához, miután egyik barátja bűntudatot keltett benne. Hetek óta fáradékonynak érezte magát és zúzódásai keletkeztek.

Még aznap felvették a Cork Egyetemi Kórházba.

Megadtam a nevem a sürgősségi osztályon a recepción, és azonnal felvettek. Akkor tudtam, hogy nagyon komoly a helyzet. Sok vérvizsgálatot csináltak, először leukémiának hitték, és rengeteg kérdést tettek fel az életemmel kapcsolatban, próbálták kitalálni, mi bajom van

- idézi a Mirror a kétgyermekes anyukát.

Mivel vére olyan volt, mint a víz és nehezen alvadt meg, megállapították, hogy belső vérzés veszélye áll fenn. Az orvosok aggódtak a csontvelője miatt, így csontvelőbiopsziát végeztek rajta és vérképvizsgálatot csináltak, hogy megmérjék a fehérvérsejtszámát, valamint a kezelésre adott reakcióját.

El sem hittem, milyen egészséges ember voltam előtte

- mondta Lynn.

A gyógyszer, amit adtak neki hatásosnak bizonyult, de addig nem mehetett úszómedencébe vagy zsúfolt helyekre a baktériumok miatt. Az egykori tanárnő arra figyelmeztetett másokat, hogy ne hagyják figyelmen kívül a tüneteiket, mivel csak egy testünk van és sokszor hajlamosak vagyunk magunkat az utolsó helyre tenni.