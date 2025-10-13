Te törted már el valamidet? Vészjósló dologra utalhat, ha nem

A horzsolások, zúzódások és eltört csontok egyeseknél természetes velejárói az életnek, míg mások még soha nem tapasztalták a sérülések borzalmas következményeit. Ha a csonttörés számodra sosem volt napirenden, érdekes elmélet magyarázza, hogy miért lehetséges ez.

Különös elmélet terjed azokról, akiket egész életükben elkerült a csonttörés. Fotó: Pexels

Néha aggasztóan könnyű megsérülni: akár egy rossz mozdulat is az életünkbe kerülhet. A genetikád, a csontrendszered felépítése, erőssége és az életmódod mind befolyásolhatják, hogy mennyire vagy ellenálló a csonttöréssel szemben. Sokak szerint azonban az egyszerű szerencse is közrejátszik ebben.

Miért ritkább a csonttörés egyes embereknél?

Egy influenszer továbbment a magyarázatok kutatásában, és kitálalta extrém elméletét. A magát Sara's Weird Worldnek nevező hölgy korábban a TikTok-oldalán osztott meg egy érdekes videót azzal kapcsolatban, hogy egyesek miért kötnek ki ritkábban a sürgősségi osztályon.

Sara szerint aki még egyszer sem törte el egy csontját sem, azt egyfajta spirituális védelem veszi körül. „Nyilvánvaló, hogy spirituális okok miatt nem tört még el valakinek egy csontja sem – magyarázza Sara. – Ez azért lehetséges, mert spirituális védelem alatt állnak. Fura módon majdnem érinthetetlenek. Magasabb erők védik őket” – tette hozzá.

Elméletének alapja a karma ereje: szerinte aki pozitív energiákat ad a világnak, azt az Univerzum ezzel a védelemmel jutalmazza. „Az elméletem arról szól, hogy ezek az emberek birtokolják a jó karmát, a pozitív karmát, amelyet azzal érdemeltek ki, hogy jó cselekedeteket hajtanak végre. Ez védi meg őket a sérülésektől” – folytatta Sara.

Végül kifejtette, hogy meggyőződése a reinkarnációból fakad.

„Azt mondják, hogy azok az emberek, akik ebben az életben egyetlen csontjukat sem törték el, előző életükben komoly traumát élhettek át. Szóval ezért ők védve vannak attól, hogy ebben az életben is hasonló fájdalmakat kelljen megélniük” – mondta.

Sara videója már elérte a több mint 5,4 milliós megtekintést, ez alapján sokakat érdekelhet, hogy valaki hogyan úszhat meg egy életet csonttörés nélkül – írja a LADbible.