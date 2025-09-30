„Mikrosütő méretű” szikla zuhant a mászóra – hihetetlen mi mentette meg az életét

Életveszélyes sérülésekkel került kórházba egy tapasztalt hegymászó Montanában, miután egy hatalmas, mikrohullámú sütő méretű szikla zuhant rá. A férfi, Cody Boehm szerint csak a sisakja miatt élhette túl a drámai balesetet.

Könnyen halálos lehetett volna a szikla.

Fotó: pexels.com

Szeptember 21-én, vasárnap Cody Boehm barátaival készült mászni a Confluence Crag nevű helyszínen, amikor egyikük véletlenül meglazított egy sziklát. A körülbelül mikrosütő méretű kő több mint 15 méter magasról zuhant le, egyenesen Boehmre.

A hatalmas erejű ütés következtében eltört Boehm kulcscsontja, hét bordája, összeomlott a jobb tüdeje, és több csonttörést, valamint egy mély hátsérülést is szenvedett.

Tudtam, hogy nagy a baj – volt egy pont, amikor azt hittem, nem élem túl

– idézte fel.

Barátai azonnal a segítségére siettek: egyikük nyomást gyakorolt a vérző sebre, másikuk pedig hívta a mentőket. A terep annyira nehezen megközelíthető volt, hogy a Red Lodge Fire Rescue, a kereső- és mentőcsapatok, valamint az erdészet is részt vett a bonyolult kimentésben. Az orvosok szerint a helyszínen dolgozók emberfeletti munkát végeztek.

Dr. Gordon Riha, a Billings Klinikán dolgozó orvos hangsúlyozta: ha Boehm nem viselt volna sisakot, az ütés halálos lett volna.

A sisak akár egy szikla ellen is véd

A sisakod mindig megmenti az életed – az enyémet is az mentette meg. Ha nem lett volna rajtam, ma már nem lennék itt

– mondta hálásan Boehm.

Boehm barátai a közösségi médiában is megosztották megkönnyebbülésüket.

Köszönöm, Uram! Szeretlek, testvérem!

– írta egyikük. Boehm válaszában hozzátette:

Köszönöm, jól vagyok.

A férfi már most arról beszél, hogy alig várja, hogy újra visszatérhessen a sziklák közé. A történet drámai figyelmeztetés minden hegymászónak: a sisak életet menthet, és egy pillanat alatt válhat különbséggé élet és halál között, írja a People.