„Mikrosütő méretű” szikla zuhant a mászóra – hihetetlen mi mentette meg az életét

„Nem kéne itt lennem” – állította döbbenten a férfi.
Életveszélyes sérülésekkel került kórházba egy tapasztalt hegymászó Montanában, miután egy hatalmas, mikrohullámú sütő méretű szikla zuhant rá. A férfi, Cody Boehm szerint csak a sisakja miatt élhette túl a drámai balesetet.
Szeptember 21-én, vasárnap Cody Boehm barátaival készült mászni a Confluence Crag nevű helyszínen, amikor egyikük véletlenül meglazított egy sziklát. A körülbelül mikrosütő méretű kő több mint 15 méter magasról zuhant le, egyenesen Boehmre.
A hatalmas erejű ütés következtében eltört Boehm kulcscsontja, hét bordája, összeomlott a jobb tüdeje, és több csonttörést, valamint egy mély hátsérülést is szenvedett.
Tudtam, hogy nagy a baj – volt egy pont, amikor azt hittem, nem élem túl
– idézte fel.
Barátai azonnal a segítségére siettek: egyikük nyomást gyakorolt a vérző sebre, másikuk pedig hívta a mentőket. A terep annyira nehezen megközelíthető volt, hogy a Red Lodge Fire Rescue, a kereső- és mentőcsapatok, valamint az erdészet is részt vett a bonyolult kimentésben. Az orvosok szerint a helyszínen dolgozók emberfeletti munkát végeztek.
Dr. Gordon Riha, a Billings Klinikán dolgozó orvos hangsúlyozta: ha Boehm nem viselt volna sisakot, az ütés halálos lett volna.
A sisakod mindig megmenti az életed – az enyémet is az mentette meg. Ha nem lett volna rajtam, ma már nem lennék itt
– mondta hálásan Boehm.
Boehm barátai a közösségi médiában is megosztották megkönnyebbülésüket.
Köszönöm, Uram! Szeretlek, testvérem!
– írta egyikük. Boehm válaszában hozzátette:
Köszönöm, jól vagyok.
A férfi már most arról beszél, hogy alig várja, hogy újra visszatérhessen a sziklák közé. A történet drámai figyelmeztetés minden hegymászónak: a sisak életet menthet, és egy pillanat alatt válhat különbséggé élet és halál között, írja a People.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.