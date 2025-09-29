Gyászba borult az ország: elhunyt az ismert rendőrfőkapitány

Gyászol a rendőrség, legendás tábornokot veszítettek el.
Elhunyt Piros Attila rendőr dandártábornok. A sajnálatos hírről a Somogy vármegyei rendőrség Facebook-oldalán számolt be.
Elhunyt dr. Piros Attila r. dandártábornok, aki korábban öt éven át szolgált főkapitányként Somogyban. A rendőr-főkapitányság vezetése és a testület teljes személyi állománya részvéttel osztozik a gyászban.
- írták a posztban.
A dandártábornok 2012 őszétől töltötte be tisztségét Somogy vámegyében. Azt megelőzően az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára, valamint az ORFK hivatalvezetője is volt - írja a Somogy vármegyei hírportál.
Piros Attila szigorú átszervező hírében állt, vezetése alatt jelentős javulás volt észrevehető. Míg 2012-ben 18 724 bűncselekményt regisztráltak Somogyban, 2016-ban mindössze 7 068-at.
