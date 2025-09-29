RETRO RÁDIÓ

Gyászba borult az ország: elhunyt az ismert rendőrfőkapitány

Gyászol a rendőrség, legendás tábornokot veszítettek el.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.29. 15:07
Módosítva: 2025.09.29. 15:10
rendőrfőkapitány Dr Piros Attila gyász

Elhunyt Piros Attila rendőr dandártábornok. A sajnálatos hírről a Somogy vármegyei rendőrség Facebook-oldalán számolt be.

Elhunyt Piros Attila rendőr dandártábornok
Elhunyt Piros Attila rendőr dandártábornok Fotó: Pixabay

Elhunyt dr. Piros Attila r. dandártábornok, aki korábban öt éven át szolgált főkapitányként Somogyban. A rendőr-főkapitányság vezetése és a testület teljes személyi állománya részvéttel osztozik a gyászban.

- írták a posztban.

Dr. Piros Attila legendaként ismert rendőrségi körükben

A dandártábornok 2012 őszétől töltötte be tisztségét Somogy vámegyében. Azt megelőzően az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára, valamint az ORFK hivatalvezetője is volt - írja a Somogy vármegyei hírportál.
Piros Attila szigorú átszervező hírében állt, vezetése alatt jelentős javulás volt észrevehető. Míg 2012-ben 18 724 bűncselekményt regisztráltak Somogyban, 2016-ban mindössze 7 068-at.

 

