RETRO RÁDIÓ

Megszólalt az egyik kereső: így bukkantak rá Kaszás Nikolett holttestére

Drámai részleteket osztott meg, mi zajlik még most is a helyszínen. Ezt árulta el Kaszás Nikolett megtalálásáról a kereső.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.28. 14:10
Módosítva: 2025.09.28. 15:33
Rám-szakadék tragédia nyom rendőrség holttest

Mint arról korábban a Metropol már többször is beszámolt, rejtélyes körülmények között veszett nyoma Kaszás Nikolettnek, aki a Rám-szakadékhoz ment kirándulni, onnan azonban soha nem tért haza. Niki szeptember 7-én tűnt el, akinek az eltűnését több rejtély is övezi: mielőtt eltűnt, valaki hívta, azonban azt a rendőrség sem tudta lenyomozni, hogy ki. Emellett Niki üzenetei körül is adódtak furcsaságok. 

kaszás nikolett
Megszólalt az egyik Kaszás Nikolettát kereső férfi Fotó: Bors

Kaszás Nikolett keresése tragédiával végződött

Vasárnap közel ötszázan indultak a hetekkel ezelőtt eltűnt Kaszás Nikolett keresésére. Majd nem sokkal délután a Mandiner közölte: információik szerint megtalálták a Pilisben három hete eltűnt Kaszás Nikolett holttestét az Öreg-Pap-hegy lábánál, a zöld turistajelzés közelében. 

A rendőrség megerősítette a hírt

Egy kutyás csapat megtalálta az eltűnt Kaszás Nikolett holttestét – adta hírül közösségi oldalán a Pest vármegyei rendőrség. Mint írták, a délelőtti órákban megtalálták a keresett lányt, aki már nem élt. Közölték: a szemle folyamatban van, azonban bővebb információt nem áll módjukban adni jelenleg az ügy körülményeiről. 

A Borsnak megszólalt a történtekkel kapcsolatban az eltűntkereső Nagy Laci, aki a helyszínen van. A férfi számolt be a lapnak arról, hogy mi történt és történik jelenleg is. 

Nikire egy dombos, bokros területen, a túraútvonaltól nem messze kutyás kutatómentők találtak rá. A terület szektorokra volt bontva, mindegyiknek van neve, én például az »E« szektorban voltam. Rádión jött az információ, hogy találtak valakit a »B« szektorban. Ekkor azonnal leállították a kutatást és a helyszínre mentek a rendőrök

 – árulta el Nagy Laci a Borsnak. Úgy tudni, hogy a lányt azonnal be tudták azonosítani, ugyanis azt a ruhát viselte, ami az utolsó róla készül fotón is látható.  

A rendőrök lezárták a helyszínt, senki sem  tartózkodhat ott, amíg a szemle zajlik

 – folytatta az eltűnt kereső. 

Az önkéntesek visszajöttek a kiindulási pontra. Beszélgettünk és tanakodtunk, de lassan mindenkit szélnek eresztenek. Hiszen a keresők munkája itt véget is ért

 – zárta. 
Arról egyelőre nincs információ, hogy mi történhetett a lánnyal. Ez majd csak a szemle után fog kiderülni. 
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu