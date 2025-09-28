Megszólalt az egyik kereső: így bukkantak rá Kaszás Nikolett holttestére

Drámai részleteket osztott meg, mi zajlik még most is a helyszínen. Ezt árulta el Kaszás Nikolett megtalálásáról a kereső.
Mint arról korábban a Metropol már többször is beszámolt, rejtélyes körülmények között veszett nyoma Kaszás Nikolettnek, aki a Rám-szakadékhoz ment kirándulni, onnan azonban soha nem tért haza. Niki szeptember 7-én tűnt el, akinek az eltűnését több rejtély is övezi: mielőtt eltűnt, valaki hívta, azonban azt a rendőrség sem tudta lenyomozni, hogy ki. Emellett Niki üzenetei körül is adódtak furcsaságok.
Vasárnap közel ötszázan indultak a hetekkel ezelőtt eltűnt Kaszás Nikolett keresésére. Majd nem sokkal délután a Mandiner közölte: információik szerint megtalálták a Pilisben három hete eltűnt Kaszás Nikolett holttestét az Öreg-Pap-hegy lábánál, a zöld turistajelzés közelében.
Egy kutyás csapat megtalálta az eltűnt Kaszás Nikolett holttestét – adta hírül közösségi oldalán a Pest vármegyei rendőrség. Mint írták, a délelőtti órákban megtalálták a keresett lányt, aki már nem élt. Közölték: a szemle folyamatban van, azonban bővebb információt nem áll módjukban adni jelenleg az ügy körülményeiről.
A Borsnak megszólalt a történtekkel kapcsolatban az eltűntkereső Nagy Laci, aki a helyszínen van. A férfi számolt be a lapnak arról, hogy mi történt és történik jelenleg is.
Nikire egy dombos, bokros területen, a túraútvonaltól nem messze kutyás kutatómentők találtak rá. A terület szektorokra volt bontva, mindegyiknek van neve, én például az »E« szektorban voltam. Rádión jött az információ, hogy találtak valakit a »B« szektorban. Ekkor azonnal leállították a kutatást és a helyszínre mentek a rendőrök
– árulta el Nagy Laci a Borsnak. Úgy tudni, hogy a lányt azonnal be tudták azonosítani, ugyanis azt a ruhát viselte, ami az utolsó róla készül fotón is látható.
A rendőrök lezárták a helyszínt, senki sem tartózkodhat ott, amíg a szemle zajlik
– folytatta az eltűnt kereső.
Az önkéntesek visszajöttek a kiindulási pontra. Beszélgettünk és tanakodtunk, de lassan mindenkit szélnek eresztenek. Hiszen a keresők munkája itt véget is ért
– zárta.
Arról egyelőre nincs információ, hogy mi történhetett a lánnyal. Ez majd csak a szemle után fog kiderülni.
