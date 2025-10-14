RETRO RÁDIÓ

Elszabadult a pokol az öregdiák-találkozón, rendőrök lepték el az éttermet

Erre nincsenek szavak. Drámai fordulatot vett az öregdiák-találkozó.

Szerző: B. V.
2025.10.14. 21:30
Tragédiával végződött egy öregdiák-találkozó Amerikában, Beaufort megyében, miután lövöldözés tört ki az esemény során. A vasárnapi támadásban négyen életüket vesztették, húszan pedig megsebesültek. A tragikus eset egy zsúfolt bárban, a jól csengő nevű Willie's Bar and Grill vendéglátóhelyen történt Dél-Karolinában. A rendőrség közlése szerint a támadó nem egyedül volt.

Legalább négyen életüket vesztették az öregdiák-találkozón
Legalább négyen életüket vesztették az öregdiák-találkozón (Fotó: Pexels)

Tragédia az öregdiák-találkozón

Több, érdeklődésre számot tartó személyt keresünk az ügyben

– adta hírül a helyi rendőrség, mely az áldozatok nevét és életkorát is nyilvánosságra hozta. Elhunyt a 22 éves Kashawn Glaze és a vele egykorú Ashantek Milledge, a 33 éves Chiraad Smalls, továbbá az 54 éves Amos Gary. Utóbbi biztonsági őrként dolgozott a helyszínen. A 20 sérült közül négy állapota válságos – írja a CrimeOnline.

A bár tulajdonosa, Willie Turral a támadást követően így nyilatkozott:

Hallottam a lövéseket, borzasztóan ijesztő volt. Érezni lehetett, ahogy gyors egymásutánban dördültek a lövések, nem olyan volt, mintha egy átlagos fegyvert használtak volna. Láttam, ahogy az emberek újraélesztést próbálnak végezni, mások sérülteket cipelnek, síró emberek, aggódó barátok mindenfelé. Mindenki próbált segíteni valahogy. Nehéz nem érezni a felelősséget, amikor a helyed nevét látod az ajtón, és mindez ott történik.

 

 

