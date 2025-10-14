Elszabadult a pokol az öregdiák-találkozón, rendőrök lepték el az éttermet

Tragédiával végződött egy öregdiák-találkozó Amerikában, Beaufort megyében, miután lövöldözés tört ki az esemény során. A vasárnapi támadásban négyen életüket vesztették, húszan pedig megsebesültek. A tragikus eset egy zsúfolt bárban, a jól csengő nevű Willie's Bar and Grill vendéglátóhelyen történt Dél-Karolinában. A rendőrség közlése szerint a támadó nem egyedül volt.

Legalább négyen életüket vesztették az öregdiák-találkozón (Fotó: Pexels)

Tragédia az öregdiák-találkozón

Több, érdeklődésre számot tartó személyt keresünk az ügyben

– adta hírül a helyi rendőrség, mely az áldozatok nevét és életkorát is nyilvánosságra hozta. Elhunyt a 22 éves Kashawn Glaze és a vele egykorú Ashantek Milledge, a 33 éves Chiraad Smalls, továbbá az 54 éves Amos Gary. Utóbbi biztonsági őrként dolgozott a helyszínen. A 20 sérült közül négy állapota válságos – írja a CrimeOnline.

A bár tulajdonosa, Willie Turral a támadást követően így nyilatkozott: