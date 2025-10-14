RETRO RÁDIÓ

Tragédia: elhunyt egy csecsemő Salgótarjánban

A halál hivatalos okát a hatóságok egyelőre nem közölték.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.10.14. 08:22
Módosítva: 2025.10.14. 08:22
Tragédia történt Salgótarjában, ahol szirénázva lepték el a hatóságok az Acélgyári utcát október 12-én délelőtt, miután elhunyt egy csecsemő. Bár a helyszínre mentő is érkezett, a baba életét már nem lehetett megmenteni.

A Nógrád Vármegyei Hírportál értesülése szerint a helyszínre több rendőrautó és mentő is érkezett. Az Országos Mentőszolgálat a lap keresésére a tragédia kapcsán annyit árult el, még nem tudni, mi okozta a csecsemőhalált:

A mentők egy csecsemő halálának tényét állapították meg. A körülmények tisztázása a szakértők feladata.

A portál atrról is ír, hogy egyesek szerint a baba bölcsőhalált halhatott, ami általában az egy évnél fiatalabb csecsemőknél fordul elő minden előzetes betegség és tünet nélkül. Hivatalosan azonban ezt a hírt sem erősítették meg a salgótarjáni tragédia kapcsán.

 

