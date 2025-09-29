„Volt olyan, hogy mi segítettünk” – kétszer hozták vissza a halálból újszülöttként Szintiát, koszorúk segítik a gyógyulását

A 19 éves Szikszai Szintia Budapest egyik csendes utcájában él édesanyjával, Evelinával. Mint arról a Bors korábban beszámolt: különleges anya-lánya páros ők. Szintia a születése után egyórás, majd kéthetes korában is szembenézett a halállal: a bölcsőhalálból hozták vissza. Mivel agya egy ideig nem jutott oxigénhez, mozgásában és értelmében is sérült. Ennek ellenére vidáman és nagy szeretetben élik napjaikat. Ilyenkor, ősszel pedig közösen készítenek koszorúkat, hogy megkeressék a lány fejlesztéséhez szükséges pénzt.

Szívből készült díszek – Evelina és Szintia a betegség ellenére is együtt alkotnak, és őszi koszorúikkal szeretetet és reményt hoznak mások életébe Fotó: Olvasói

Szívből készült díszek – ezek több mint egyszerű koszorúk

Az idei ősz új színekben pompázik Bíró Evelináéknál. Kislányával ugyanis elképesztő lelkesedéssel készítik az őszi koszorúkat, amelyek nem csupán szépségük miatt különlegesek, hanem egy fontos küldetést is szolgálnak: Szintiát támogatják.

Kétszer is meghalt a karjaimban. És kétszer is visszahozták. Akkor értettem meg: ezt csinálni kell, nincs mese, most már életem végéig

– meséli Evelina. Nem kér adományokat, nem szervez gyűjtéseket. Ő és lánya hisznek abban, hogy meg tudnak dolgozni az adományokért. Így született meg az ötlet, hogy kézműves koszorúkat készítsenek, amelyeket azután eladásra kínálnak.

Őszinte szeretettel készítjük a koszorúkat. Látom a szemében, amikor együtt ragasztunk vagy díszítünk, hogy örül. Ez neki terápia, boldogság, kikapcsolódás, és ez engem úgy felemel!

– mondta a Borsnak Evelina közös munkájukról.

Minden őszi koszorú mögött ott rejlik a történetük: a szárított virágok, a szalagok nem egyszerű alapanyagok, hanem az együtt töltött pillanatok emlékei. A bevételből Szintia fejlesztéseit finanszírozzák, bár már nagylány, a terápiák mindennapjainak szerves részét képezik.

Evelina egyedül neveli lányát. Bár pánikbetegséggel küzd, lelkében töretlen az erő. Nem panaszkodik, nem vár csodát – dolgozik, alkot és más szülőket is inspirál.

2018-ban kezdtük el fejlesztő pénzbevételnek a koszorúkészítést. Tavaly 11 koszorút csináltunk, nagyon sokat fejlődtünk. Az elején ketten dolgoztunk, de Szintia a műtétje óta nem tud sokat ülni. Ő az ötletgazda: diktálja, mit hová ragasszak, néha telefonról mutatja, mi tetszik neki. Amikor megkapja a zsebpénzt karácsony előtt, az hatalmas boldogság számára

– meséli Evelina.