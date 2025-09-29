„Volt olyan, hogy mi segítettünk” – kétszer hozták vissza a halálból újszülöttként Szintiát, koszorúk segítik a gyógyulását

Szintia, aki egyórás, majd kéthetes korában is szembenézett a halállal, a túlélés igazi bajnoka: 75 százalékos agysérüléssel indult az élet útján, mégis kiváló tanulóvá vált. Most kézzel készíti azokat a varázslatos koszorúkat, amelyeknek az árából fejlesztésekre mehet.
A 19 éves Szikszai Szintia Budapest egyik csendes utcájában él édesanyjával, Evelinával. Mint arról a Bors korábban beszámolt: különleges anya-lánya páros ők. Szintia a születése után egyórás, majd kéthetes korában is szembenézett a halállal: a bölcsőhalálból hozták vissza. Mivel agya egy ideig nem jutott oxigénhez, mozgásában és értelmében is sérült. Ennek ellenére vidáman és nagy szeretetben élik napjaikat. Ilyenkor, ősszel pedig közösen készítenek koszorúkat, hogy megkeressék a lány fejlesztéséhez szükséges pénzt.
Az idei ősz új színekben pompázik Bíró Evelináéknál. Kislányával ugyanis elképesztő lelkesedéssel készítik az őszi koszorúkat, amelyek nem csupán szépségük miatt különlegesek, hanem egy fontos küldetést is szolgálnak: Szintiát támogatják.
Kétszer is meghalt a karjaimban. És kétszer is visszahozták. Akkor értettem meg: ezt csinálni kell, nincs mese, most már életem végéig
– meséli Evelina. Nem kér adományokat, nem szervez gyűjtéseket. Ő és lánya hisznek abban, hogy meg tudnak dolgozni az adományokért. Így született meg az ötlet, hogy kézműves koszorúkat készítsenek, amelyeket azután eladásra kínálnak.
Őszinte szeretettel készítjük a koszorúkat. Látom a szemében, amikor együtt ragasztunk vagy díszítünk, hogy örül. Ez neki terápia, boldogság, kikapcsolódás, és ez engem úgy felemel!
– mondta a Borsnak Evelina közös munkájukról.
Minden őszi koszorú mögött ott rejlik a történetük: a szárított virágok, a szalagok nem egyszerű alapanyagok, hanem az együtt töltött pillanatok emlékei. A bevételből Szintia fejlesztéseit finanszírozzák, bár már nagylány, a terápiák mindennapjainak szerves részét képezik.
Evelina egyedül neveli lányát. Bár pánikbetegséggel küzd, lelkében töretlen az erő. Nem panaszkodik, nem vár csodát – dolgozik, alkot és más szülőket is inspirál.
2018-ban kezdtük el fejlesztő pénzbevételnek a koszorúkészítést. Tavaly 11 koszorút csináltunk, nagyon sokat fejlődtünk. Az elején ketten dolgoztunk, de Szintia a műtétje óta nem tud sokat ülni. Ő az ötletgazda: diktálja, mit hová ragasszak, néha telefonról mutatja, mi tetszik neki. Amikor megkapja a zsebpénzt karácsony előtt, az hatalmas boldogság számára
– meséli Evelina.
Szintia imádja a pizzát, a gyorséttermeket, és már 20 évesen is vannak vágyai, például szeretne parfümöt. Egyedülálló anyaként Evelina ezt nem mindig tudja megadni neki, de az alkotással együtt töltött idő meghitt és felemelő. Evelina azt vallja, hogy nemcsak kérni kell, hanem adni is, hiszen voltak már ők is olyan helyzetben, amikor nagy szükségük volt segítségre.
Volt olyan, hogy mi segítettünk egy mélyszegénységben élő családnak. Szintit annyira boldoggá tette, hogy ő is tud adni! Összeszedte a plüssállatait, majd kiugrott a bőréből, hogy adhatott. Nagyon különleges lány ő, empatikus, szívből szeret mindenkit
– mondja Evelina a lányáról.
Az életünk során megtanultuk az alázatot és a tiszteletet az emberek iránt. Úgy látom, az emberek igenis jók – persze van egy másik oldal is, de azzal nem szabad foglalkozni. Bárki kerülhet nehéz helyzetbe pillanatok alatt. Mi sem ezt terveztük, mégis megtörtént velünk a betegség. Megtanultam: bizalommal kell fordulni másokhoz, mert nincs más választás
– vallja Evelina.
Szintia januárban tölti be a 20. életévét. A sok megpróbáltatás és kihívás ellenére anyja büszke rá, hogy képesek pozitívan és lendülettel élni ezt a különleges életet.
A világ, amiben élünk Szintivel, tényleg különleges. Hiszem, hogy a betegség nem a vég, hanem valami újnak a kezdete. Ezért vagyunk nagyon lelkesek, hogy alkothatunk – és ha ennek jó visszhangja van, az nekünk hatalmas öröm
– zárja gondolatait az egyedülálló anyuka.
Nem is gondolnánk, mennyi erő, hit és szeretet rejtőzhet egyetlen, kézzel font koszorúban. Aki szeretne egy ilyen különleges koszorút, az Evelina közösségi oldalán keresse.
