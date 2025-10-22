RETRO RÁDIÓ

Merre jársz, Alexandra? Hónapok óta senki sem látta a szolnoki lányt

A szolnoki rendőrök most a lakosság segítségét kérik. A felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.22. 13:45
Szolnoki Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresik eltűnés

A Szolnoki Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 17 éves F. Alexandra szolnoki lakost. A lány még idén július 23-án távozott a tartózkodási helyéről ismeretlen helyre. A felkutatására tett intézkedések idáig nem vezettek eredményre, így a szolnoki rendőrök most a lakosság segítségét kérik.

Budapest,,Hungary,-,05.27.2024,-,Hungarian,Police,Car,Side
Eltűnt fiatal lányt keresnek a szolnoki rendőrök / Fotó: Mehes Daniel /  Shutterstock

 Hónapok óta nem találják az eltűnt szolnoki lányt

A személyleírás szerint F. Alexandra 150 centiméter magas, vékony testalkatú, barna szemű és hosszú barna hajú. Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete trikót viselt és egy fehér, kisméretű táskával, valamint egy fekete színű kis bőrönddel távozott.

Kérik, hogy aki a képen látható F. Alexandrát felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

Az eltűnt lány fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu