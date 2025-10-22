Merre jársz, Alexandra? Hónapok óta senki sem látta a szolnoki lányt

A Szolnoki Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 17 éves F. Alexandra szolnoki lakost. A lány még idén július 23-án távozott a tartózkodási helyéről ismeretlen helyre. A felkutatására tett intézkedések idáig nem vezettek eredményre, így a szolnoki rendőrök most a lakosság segítségét kérik.

Eltűnt fiatal lányt keresnek a szolnoki rendőrök / Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

Hónapok óta nem találják az eltűnt szolnoki lányt

A személyleírás szerint F. Alexandra 150 centiméter magas, vékony testalkatú, barna szemű és hosszú barna hajú. Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete trikót viselt és egy fehér, kisméretű táskával, valamint egy fekete színű kis bőrönddel távozott.

Kérik, hogy aki a képen látható F. Alexandrát felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

Az eltűnt lány fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!