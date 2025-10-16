RETRO RÁDIÓ

Látta valaki? Eltűnt a 11 éves Mária a XVIII. kerületből

október 15-én látták utoljára. A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt Mária keresésében.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.16. 06:14
eltűnt rendőrség keresik

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság 01170-157/600/2025. körözési számon eljárást folytat az eltűnt, 11 éves Mária ügyében – írja a rendőrség.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt Mária keresésében.
A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt Mária keresésében. Fotó: Gé / Illusztráció

A rendelkezésre álló adatok szerint a 11 éves lány 2025. október 15-én 7 óra 20 perc körül a XVIII. kerületből ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

Mária körülbelül 160 centiméter, középhosszú, barna, hullámos haja van. Eltűnésekor mályvaszínű kabátot, fekete nadrágot és sportcipőt viselt.

Az eltűnt férfiről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Isabu Jázmin Mária tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu