Látta valaki? Eltűnt a 11 éves Mária a XVIII. kerületből

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság 01170-157/600/2025. körözési számon eljárást folytat az eltűnt, 11 éves Mária ügyében – írja a rendőrség.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt Mária keresésében. Fotó: Gé / Illusztráció

A rendelkezésre álló adatok szerint a 11 éves lány 2025. október 15-én 7 óra 20 perc körül a XVIII. kerületből ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

Mária körülbelül 160 centiméter, középhosszú, barna, hullámos haja van. Eltűnésekor mályvaszínű kabátot, fekete nadrágot és sportcipőt viselt.

Az eltűnt férfiről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni.