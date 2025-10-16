Látta valaki? Eltűnt a 11 éves Mária a XVIII. kerületből
október 15-én látták utoljára. A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt Mária keresésében.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság 01170-157/600/2025. körözési számon eljárást folytat az eltűnt, 11 éves Mária ügyében – írja a rendőrség.
A rendelkezésre álló adatok szerint a 11 éves lány 2025. október 15-én 7 óra 20 perc körül a XVIII. kerületből ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.
Mária körülbelül 160 centiméter, középhosszú, barna, hullámos haja van. Eltűnésekor mályvaszínű kabátot, fekete nadrágot és sportcipőt viselt.
Az eltűnt férfiről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Isabu Jázmin Mária tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
