Angelina Jolie merész ruhában jelent meg a vörös szőnyegen

Angelina Jolie még 50 évesen is elképesztően jól néz ki. A színésznő egy filmpremieren jelent meg, ahol fekete ruhája felfedte hátát és a rajta lévő tetoválásait is.

Angelina Jolie merész ruhában jelent meg legújabb filmjének római premierjén Fotó: NurPhoto via AFP

Angelina Jolie legújabb filmje személyes dolgot hoz felszínre

A színésznő ismét megmutatta, hogy a stílus és az önkifejezés mestere. Az 50 éves színésznő szombaton, október 18-án Rómában, a Couture című új filmje premierjén tűnt fel, ahol egy lenyűgöző, köpenyszerű, hátul teljesen nyitott estélyit viselt. A ruha szabadon hagyta a sztár hatalmas hát­tetoválásait – köztük egy nagyméretű tigrist és buddhista áldásokat, amelyek a békét, szeretetet és bőséget szimbolizálják. Megjelenését fekete magassarkúval és hozzá illő harisnyával tette teljessé, a vörös szőnyegen pedig igazi eleganciát sugárzott - olvasható a People magazin cikkében.

Angelina Jolie flaunts her massive back tattoos in backless dress at ‘Couture’ Rome premiere https://t.co/86RIIq721W pic.twitter.com/rQYqeudsc0 — Page Six (@PageSix) October 18, 2025

A Couture című filmben Jolie egy anyát és filmrendezőt alakít, aki épp váláson megy keresztül, miközben Párizsban készít filmet a divathétről, és megtudja, hogy mellrákja van. A szerep különösen közel állt a színésznőhöz, aki 2013-ban megelőző kettős masztektómián esett át, miután kiderült, hogy hordozza a BRCA1 gént. Édesanyja, Marcheline Bertrand, 2007-ben hunyt el petefészek- és mellrákban, ahogy Jolie nagynénje és nagymamája is ugyanebben a betegségben vesztette életét.

A színésznő a torontói filmfesztiválon adott interjújában elmondta: tisztában volt vele, hogy a film „sok személyes dolgot hoz majd felszínre”.

A legnehezebb filmek forgatásán születnek a legmeghittebb pillanatok. Felemelő érzés volt valódi beszélgetéseket folytatni és igazi érzelmeket megosztani egy közösségen belül. Gyógyító erejű volt látni, hogy szinte mindenki a stábban elveszített már valakit, akit szeretett, vagy küzdött a rákkal

– mesélte Jolie.

Jolie a torontói filmfesztiválon is nagy feltűnést keltett, amikor egy merész, combig felsliccelt barna kabátruhában lépett a vörös szőnyegre – egy ruhában, amely sokaknak a 2012-es Oscar-gálát idézte fel. Akkor egy fekete Atelier Versace estélyit viselt, mély hasítékkal, amelyből a híres „Jolie-láb” ikonikus pózban villant ki – a pillanat pedig azóta is az egyik legemlékezetesebb divatfotóként él a köztudatban.