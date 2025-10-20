Angelina Jolie merész ruhában jelent meg a vörös szőnyegen
A színésznő kora ellenére is elképesztően jól néz. Angelina Jolie legújabb filmjének római premierjén jelent meg, ahol elmondta, hogy különösen sokat jelent neki legújabb munkája.
Angelina Jolie még 50 évesen is elképesztően jól néz ki. A színésznő egy filmpremieren jelent meg, ahol fekete ruhája felfedte hátát és a rajta lévő tetoválásait is.
Angelina Jolie legújabb filmje személyes dolgot hoz felszínre
A színésznő ismét megmutatta, hogy a stílus és az önkifejezés mestere. Az 50 éves színésznő szombaton, október 18-án Rómában, a Couture című új filmje premierjén tűnt fel, ahol egy lenyűgöző, köpenyszerű, hátul teljesen nyitott estélyit viselt. A ruha szabadon hagyta a sztár hatalmas háttetoválásait – köztük egy nagyméretű tigrist és buddhista áldásokat, amelyek a békét, szeretetet és bőséget szimbolizálják. Megjelenését fekete magassarkúval és hozzá illő harisnyával tette teljessé, a vörös szőnyegen pedig igazi eleganciát sugárzott - olvasható a People magazin cikkében.
A Couture című filmben Jolie egy anyát és filmrendezőt alakít, aki épp váláson megy keresztül, miközben Párizsban készít filmet a divathétről, és megtudja, hogy mellrákja van. A szerep különösen közel állt a színésznőhöz, aki 2013-ban megelőző kettős masztektómián esett át, miután kiderült, hogy hordozza a BRCA1 gént. Édesanyja, Marcheline Bertrand, 2007-ben hunyt el petefészek- és mellrákban, ahogy Jolie nagynénje és nagymamája is ugyanebben a betegségben vesztette életét.
A színésznő a torontói filmfesztiválon adott interjújában elmondta: tisztában volt vele, hogy a film „sok személyes dolgot hoz majd felszínre”.
A legnehezebb filmek forgatásán születnek a legmeghittebb pillanatok. Felemelő érzés volt valódi beszélgetéseket folytatni és igazi érzelmeket megosztani egy közösségen belül. Gyógyító erejű volt látni, hogy szinte mindenki a stábban elveszített már valakit, akit szeretett, vagy küzdött a rákkal
– mesélte Jolie.
Jolie a torontói filmfesztiválon is nagy feltűnést keltett, amikor egy merész, combig felsliccelt barna kabátruhában lépett a vörös szőnyegre – egy ruhában, amely sokaknak a 2012-es Oscar-gálát idézte fel. Akkor egy fekete Atelier Versace estélyit viselt, mély hasítékkal, amelyből a híres „Jolie-láb” ikonikus pózban villant ki – a pillanat pedig azóta is az egyik legemlékezetesebb divatfotóként él a köztudatban.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre