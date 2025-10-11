Dráma Hollywoodban: Angelina Jolie visszavág Brad Pittnek

Most Angelina Jolie visszavágott Brad Pitt állítólagos, titoktartási megállapodásra (NDA) vonatkozó kérésére, miközben a páros viharos válása új fordulatot vett.

Angelina Jolie és Brad Pitt Fotó: Getty Images

Angelina Jolie reagál Brad Pitt titoktartási igényére

A híres sztárpár évekig nagy figyelmet kapott a válásuk miatt, Angelina Jolie visszafordíthatatlan nézetkülönbségekre hivatkozott a szakítás okaként.

A pár 12 évig alkotott egy párt, és két évig éltek házasságban, amikor úgy döntöttek külön folytatják életüket. Azonban a vita továbbra is fennáll arról, kié a Château Miraval, francia borászat. Angelina Jolie és Brad Pitt korábban közösen birtokolta a 25 millió dolláros borászatot, de Jolie 2021-ben úgy határozott, hogy eladja a részesedést.

2022-ben Brad Pitt azzal vádolta meg volt feleségét, hogy megsértette a szerződéses jogokat, amikor a híres színész tudta nélkül eladta a borászat felét egy orosz oligarchának. Angelina Jolie azonban visszavágott, jelezve, hogy egyértelművé tette szándékait volt férjének. Brad Pitt azt kérte Angelinától, hogy írjon alá egy titoktartási megállapodást, ha el akarja neki adni a borászatban lévő részesedését.

Angelia Jolie végül azzal vádolta Brad Pittet, hogy bosszúhadjáratot folytat ellene. Az október 6-án benyújtott dokumentumban Jolie azt állította, hogy Pitt megkövetelte tőle a titoktartási szerződés aláírását, hogy megvásárolhassa a borászatban lévő érdekeltségét.

Valójában az elmúlt öt évben egyetlen szót sem szóltam nyilvánosan a cselekedeteiről. Gyermekeink anyjaként, valamint a világon az erőszak áldozataiért küzdő emberként ezt a követelését rendkívül fájdalmasnak találtam

- nyilatkozta a híres színésznő.

A Los Angeles-i Megyei Bíróságon október 6-án benyújtott dokumentumok szerint Jolie részletezte, milyen hatással volt rá és gyermekeire a válás.

A szétválás után azonnal elkezdtem új otthont keresni magamnak és gyermekeinknek, kezdetben bérelve egy házat, miközben stabilabb megoldást kerestem. Mivel azt akartam, hogy Brad továbbra is fontos része maradjon gyermekeink életének, igyekeztem egy ingatlant vásárolni a közelében. Akkoriban a megtakarításaim a Miravalba voltak kötve, és nem kértem Bradtől tartást vagy más pénzügyi támogatást

- írta a színésznő.

Angelina Jolie hozzátette, hogy a válás érzelmileg nehéz volt számára - számolt be róla az Unilad.