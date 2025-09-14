RETRO RÁDIÓ

Brad Pitt könnyek között állt kamerák elé – majd belepusztult a szakításba

A színész jelenleg boldog párkapcsolatban él, ám ez nem volt mindig így. Brad Pitt Instagramon megosztott képsorozata is erről árulkodik.

Szerző: Metropol
2025.09.14.
Módosítva: 2025.09.14. 11:19
A képsorozat és a leírása elkalauzol minket Pitt lelkének legmélyebb bugyraiba, amely mindenki szívét megérinti.

Brad Pitt és a 32 éves Ines de Ramon
Brad Pitt és a 26 évvel fiatalabb barátnője Ines de Ramon Fotó: Fotó: Shutterstock

Brad Pitt 2017-es GQ Style fotózásán, ahol egy homokos tájon sírva látható, nem csupán egy megrázó kép – hanem egy gyászoló férfi portréját láthatjuk. A frissen Angelina Jolie-val való szakítása után Pitt engedte, hogy a kamera levetkőztesse róla a hollywoodi csillogást. Az egyik felvételen félig eltemetve fekszik a homokban, arcán mély gyásszal. Egy másikon sötét vízben lebeg, felfelé nézve, mintha a felszínt keresné, hogy levegőhöz jusson. A végtelen sivatagok és mocsarak hátterében elveszettnek tűnt, mintha a táj tükrözné belső romjait.

A fotókat Pitt kegyetlenül őszinte szavai kísérték. „Teljesen padlón voltam, és egy rendszerhez láncoltan éltem” – vallotta be, utalva azokra a pusztító szokásokra, amelyek a házasságába kerültek. „Többnek kell lennem – értük. Meg kell mutatnom nekik. És ebben nem voltam valami jó.” A színész őszintén elmondta, hogy túl sokat ivott, és számos megbánást hordoz magában: „Számomra ez az időszak tényleg arról szólt, hogy szembenézzek a gyengeségeimmel és a kudarcaimmal.”

A képek és a szavak együtt az egyik legsebezhetőbb sztárportrét alkották, amelyet valaha közöltek. Nem a filmsztár ikont mutatták, hanem az embert: Brad Pittet – sírva, törékenyen, emberként.

 

