Kiderült: ez segített Angelina Jolienak, hogy feldolgozza édesanyja elvesztését

Angelina Jolie 2007-ben veszítette el édesanyját, mostani filmje pedig sokkal személyesebb számára, mint bármely más munkája.
Angelina Jolie új filmje, a Couture személyes élményt jelentett számára – olyannyira, hogy a színésznő nem érzi úgy, mintha filmben szerepelne.
Az Alice Winocour által írt és rendezett alkotás szeptember 7-én debütált a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon. A történet középpontjában Maxine Walker, egy édesanya és filmrendező áll, aki Párizsban készít filmet a divathéten, miközben váláson megy keresztül, és mellrák-diagnózist kap.
Nagyon sebezhetőnek éreztem magam
– vallotta a 50 éves színésznő a Varietynek adott interjúban.
Jolie, aki 2013-ban megelőző kettős masztektómián esett át, mivel hordozza a BRCA1 gént, nem tudta elkerülni, hogy eszébe jusson családja tragikus kórtörténete. Édesanyja, Marcheline Bertrand 2007-ben petefészek- és mellrák következtében hunyt el, ahogyan nagynénje és nagymamája is. - írja a People.
A forgatás alatt Jolie úgy talált vigaszt, hogy édesanyja egyik nyakláncát viselte a vásznon.
„Úgy érzem, ez egy rendkívül személyes film. Annyira intimnek tűnt, hogy a fejemben talán az egyetlen olyan munka, ami nem is filmnek érződik” – mondta.
A Couture három nő történetét követi: Maxine mellett a sminkesből íróvá váló Angèle-t (Ella Rumpf) és a dél-szudáni modellt, Adát (Anyier Anei). Winocour elárulta, hogy a forgatókönyvet kifejezetten Jolie-ra gondolva írta:
Érdekesnek találtam volna megmutatni az ő törékenységét és az ikont rejtő nőt. Azt szeretem Angelinában, hogy a hollywoodi rendszer része, de közben valahol lázadó is.
Jolie szerint a szerepvállalás eleve sok személyes emléket hozott felszínre, ugyanakkor a forgatás légköre meglepően felemelő volt.
„Mindig azt tapasztaltam, hogy a legnehezebb filmeknek van a legmeghittebb stábja. Valódi beszélgetések, valódi érzések osztódtak meg egy közösségben. Ez sok szempontból gyógyító volt, mert mindenki átélt veszteséget. Egy a háromból embernek van köze a rákhoz, és szinte mindannyian álltunk már valaki mellett kórházi ágy mellett.”
A film torontói bemutatóján Jolie könnyek között emlékezett meg édesanyjáról, és üzent a rákbetegeknek:
„Az egyik dolog, amit édesanyám mondott, amikor rákos volt: egy vacsorán megjegyezte, hogy mindenki csak a betegségéről kérdezi. Ezért azt tanácsolom: ha ismernek valakit, aki nehéz időszakon megy keresztül, kérdezzék meg az életének más dolgairól is. Ők teljes emberek, és még mindig élnek.”
