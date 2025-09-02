Egyetlen utas miatt borult minden a repülőn

Káoszt okozott egy részeg utas a Freebird légitársaság egyik járatán, amikor közvetlenül a felszállás előtt az ülőhelyén hányt, majd határozottan megtagadta, hogy elhagyja a repülőgépet. A 36 éves Adam McDermott idén nyáron, kora este szállt fel a Newcastle Nemzetközi Repülőtérről induló Freebird-gépre, azonban a személyzet rövid időn belül észrevette, hogy erősen ittas. A helyzet akkor vált tarthatatlanná, amikor McDermott a székében hányt, miközben a gép már az indulásra készült – derült ki a bírósági tárgyaláson.

Le kellett szállítani a férfit a repülőgépről: olyan részeg volt, hogy hányt a repülőgépen

Fotó: Unsplash/Képünk illusztráció

A személyzet kénytelen volt értesíteni a rendőrséget. Egy tiszt felszállt a gépre, és bejelentette, hogy a 15D ülésen helyet foglaló utasnak, vagyis McDermottnak, el kell hagynia a fedélzetet. A részeg férfi azonban nem mozdult, és a rendőrnek személyesen kellett hozzá odamenni. A rendőr elkezdte kivezetni a férfit a gépből, ám ő továbbra is ellenállt. A lépcsőn keresztül vitték le, majd a terminálba kísérték, ahol az agresszív viselkedés folytatódott – írja a Mirror. Mivel McDermott olyan súlyosan részeg volt, hogy nem tudott önállóan közlekedni, kerekesszékbe ültették. Ő azonban még ekkor is igyekezett megnehezíteni a helyzetet: nem emelte fel a lábát, hanem szándékosan a földön húzta, hogy akadályozza az eltávolítását a repülőgépről. A részeg utas közjátéka miatt minden borult az eredeti tervhez képest: 40 perccel később tudott csak elindulni a repülőgép.

McDermott szabadlábon védekezhet, október 10-én kell bíróság elé állnia.