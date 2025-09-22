Elszólta magát a képviselő, a földönkívüliek valójában már rég a mi bolygónkon élnek?

Egy képviselő azzal a döbbenetes kijelentéssel állt elő, hogy különböző lények bujkálhatnak az óceánok mélyén, ez pedig már nem az első eset, hogy az amerikai kormányzatban valaki elméleteket gyárt arról, hogy a földönkívüliekhez hasonló létformák élhetnek odalent. Egy nemrégiben az X-en (korábban Twitter) megosztott videóban Tim Burchett amerikai politikus nyilvánosan is megosztotta az állításait, miközben Washington DC-ben sétált. Úgy vélekedett, hogy a mélytenger olyan furcsa életformáknak is otthont adhat, amelyeket talán el sem tudunk képzelni.

Döbbenetes kijelentést tett a földönkívüliekkel kapcsolatban egy képviselő / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Földönkívülieket rejthet az óceán?

Burchett képviselő a felvételen azzal a kérdéssel állt elő, mi van akkor, ha azok az entitások, amelyekről mi úgy hisszük, valahonnan messziről érkeznek, valójában egy ideje már itt élnek a Földön?

Talán évezredekkel ezelőtt érkeztek, de itt vannak, és ezeken a mélyvízi területeken élnek. Ahogy mondani szokás, többet tudunk a Hold felületéről, mint arról, hogy mi történik az óceánban

- tette hozzá.

Nagyobb a valószínűsége az észleléseknek ezen az, azt hiszem, öt vagy hat mélyvízi terület körül. Ez kérdéseket vet fel. Nem mellesleg, amikor a haditengerészet emberei azt mondják nekem, hogy észleltek olyan víz alatti járműveket, amelyeket üldöztek, és amelyek több száz mérföld/órás sebességgel haladtak, miközben a legtöbb, amit mi el tudtunk érni, az valamivel kevesebb, mint negyven mérföld/óra, akkor az bennem kérdéseket vet fel ezzel kapcsolatban

- zárta a mondandóját.

🚨 Rep. Tim Burchett says “entities” may be coming from 5-6 deep-water sites on Earth. What’s really going on down there? @AskaPol_UAPs pic.twitter.com/E7lz9MfqiO — UAP Reporting Center (@UAPReportingCnt) September 16, 2025

Mindezt azután történt, hogy egy nyilvánosságra hozott CIA-dokumentum feltárta, miszerint az Egyesült Államok egy potenciális idegen invázióra készült, miután számos észlelést tettek az országban. A jelentés, amelynek egyik része „Az Egyesült Államok hivatalos álláspontja az UFO-kkal kapcsolatban” címet viseli , feltárja, hogy a megmagyarázhatatlan észlelések száma több mint hússzorosa volt az átlagosnak 1952 nyarán.

A Disclosure Party, az UFO-párti csoport által megosztott különféle, nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint az 50-es és 60-as években a jelentések rendkívüli mennyisége vezetett ahhoz, hogy az Egyesült Államok és az ausztrál kormány közös kezdeményezést indított a földönkívüli jelentések értékelésére. Az Ausztrál Nemzeti Levéltár által megosztott, 58 oldalas dokumentum feltárja, hogy a projekt 1957-től 1971-ig tartott, és az idegen invázió valószínűségét vizsgálta – írja a Daily Star.