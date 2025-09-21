Döbbenetes bejelentés: sikerült megoldani a roswelli UFO rejtélyét?

Idegenvadászok kijelentették, hogy lezuhant UFO-ból származó törmeléket és idegen holttesteket észleltek egy, a roswelli incidensről újonnan talált felvételen. A földönkívüliek megszállottjai szerint a felfedezésre azután került sor, miután egy 22 perces videó bukkant fel az Egyesült Államok Nemzeti Levéltárának weboldalán, „A Roswell incidens” címmel, és ami újabb találgatásokat váltott ki a világ talán legnagyobb rejtélye körül, ami még 1947 nyarán történt: ennek során a feltételezések egy UFO zuhant le az Amerikai Egyesült Államokban, az Új-Mexikó határában lévő Roswell környékén.

Sikerült megoldani a roswelli UFO rejtélyét? / Fotó: Illusztráció/Pexels

A nemrég fellelt felvétel – amely nagyrészt a publikált Roswell-jelentésből, valamint az UFO-kkal foglalkozó különféle magazinokból és könyvekből áll –, egy fekete-fehér képpel zárul, amelyen egy fémes törmelékkel borított kráter látható.

Az internetes felhasználók ragaszkodnak ahhoz, hogy a jelenet hasonlít az állítólagos 1947-es UFO-katasztrófa helyszínéről szóló, régóta keringő pletykákhoz. Egyesek szerint a felvétel továbbá egy idegen testet is bemutat, bár a szakértők ezzel kapcsolatban szkeptikusak.

Csak azért, mert a Nemzeti Archívumban is megtalálható, még nem ad tudományos megerősítést. Ha a hadsereg vagy a Kongresszus hozta volna nyilvánosságra, sokkal inkább komolyabban venném

- jelentette ki Mark Lee UFO-kutató, aki azt is megjegyezte, hogy a feltételezett „idegen” valószínűleg pareidolia, azaz az emberi hajlam, hogy a bizonytalan ingereket mintákban lássa.

Grey alien in the official video from the Roswell crash site — confirmed? pic.twitter.com/r8L7thZA0u — Open Minded Approach (@OMApproach) September 17, 2025

A hivatalos vizsgálatok régóta a Project Mogulhoz, egy hidegháborús ballonprogramhoz kötik az állítólagos „UFO-törmeléket”, amelyet a szovjet nukleáris tesztek felderítésére terveztek. Az újonnan közzétett videó azonban ismét vitát váltott ki, és a hívők a roswelli rejtély lassú leleplezésének egy újabb darabjának tekintik – írja a Daily Star.