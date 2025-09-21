Döbbenetes bejelentés: sikerült megoldani a roswelli UFO rejtélyét?

Egy újonnan fellelt felvételen UFO-törmelékeket és idegen testeket véltek felfedezni.
Idegenvadászok kijelentették, hogy lezuhant UFO-ból származó törmeléket és idegen holttesteket észleltek egy, a roswelli incidensről újonnan talált felvételen. A földönkívüliek megszállottjai szerint a felfedezésre azután került sor, miután egy 22 perces videó bukkant fel az Egyesült Államok Nemzeti Levéltárának weboldalán, „A Roswell incidens” címmel, és ami újabb találgatásokat váltott ki a világ talán legnagyobb rejtélye körül, ami még 1947 nyarán történt: ennek során a feltételezések egy UFO zuhant le az Amerikai Egyesült Államokban, az Új-Mexikó határában lévő Roswell környékén.
Az internetes felhasználók ragaszkodnak ahhoz, hogy a jelenet hasonlít az állítólagos 1947-es UFO-katasztrófa helyszínéről szóló, régóta keringő pletykákhoz. Egyesek szerint a felvétel továbbá egy idegen testet is bemutat, bár a szakértők ezzel kapcsolatban szkeptikusak.
Csak azért, mert a Nemzeti Archívumban is megtalálható, még nem ad tudományos megerősítést. Ha a hadsereg vagy a Kongresszus hozta volna nyilvánosságra, sokkal inkább komolyabban venném
- jelentette ki Mark Lee UFO-kutató, aki azt is megjegyezte, hogy a feltételezett „idegen” valószínűleg pareidolia, azaz az emberi hajlam, hogy a bizonytalan ingereket mintákban lássa.
A hivatalos vizsgálatok régóta a Project Mogulhoz, egy hidegháborús ballonprogramhoz kötik az állítólagos „UFO-törmeléket”, amelyet a szovjet nukleáris tesztek felderítésére terveztek. Az újonnan közzétett videó azonban ismét vitát váltott ki, és a hívők a roswelli rejtély lassú leleplezésének egy újabb darabjának tekintik – írja a Daily Star.
