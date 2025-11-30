„Egy éjszaka két férfival szexeltem - a DNS-teszt teljesen ledöbbentett, amikor ikreim születtek”

Világszerte mindössze körülbelül 20 ilyen ismert eset létezik: a DNS-teszt kimutatta, hogy az ikreknek különböző apjuk van, amit heteropaternális szuperfecundációnak neveznek.

Meglepő lett a DNS-teszt eredménye Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A DNS-teszt ledöbbentette az édesanyát

Az édesanya, aki a dél-nyugat-goiás-i Mineiros városából származik, bevallotta, hogy ugyanazon az estén két férfival feküdt le, ami két gyermek fogantatásához vezetett.

Elvégeztük a DNS-teszteket, és kiderült, hogy a teszten jelen lévő férfi csak az egyik gyermek apja. Aznap este két különböző férfival voltam együtt, és mindkettőjüktől teherbe estem. Ez meglepetés volt számomra, mert soha nem gondoltam volna, hogy ilyesmi megtörténhet. De mindenesetre, ma a gyermekeim egészségesek és jól vannak. Nem élnek az apjukkal

- nyilatkozta az édesanya.

A szuperfecundáció azt jelenti, hogy több petesejt termékenyül meg különböző szexuális aktusok során, míg a heteropaternális kifejezés arra utal, hogy a petesejteket több férfi termékenyíti meg. Ez akkor fordulhat elő, ha az anya egy ovulációs periódus alatt több petesejtet termel, amelyeket rövid időn belül különböző apák termékenyítenek meg. Ugyanez megtörténhet akkor is, ha az anya rövid időn belül kétszer ovulál, és mindkét petesejtet különböző férfiak termékenyítik meg.

Dr. Tulio Jorge Franco, az édesanya orvosa elmondta, hogy ez csupán a 20. dokumentált eset a világon, kiemelve, hogy ezekben a helyzetekben a gyermekek az anya genetikai anyagát öröklik, de különböző placentákban fejlődnek.

Az édesanya megjegyezte, hogy a fiúk között voltak hasonlóságok, de felmerültek kétségek az apaság kapcsán, ezért döntött úgy, hogy elvégzi a tesztet az általa vélhetően apának gondolt férfival. Az eredmény csak az egyik fiú apaságát igazolta. A tesztet megismételték, és ugyanaz az eredmény született. Ezután a nő a másik férfit is bevonta a tesztbe, ami pozitív eredményt adott.

Megható módon az egyik férfi vállalta a szülői felelősséget mindkét gyermekért, akik hivatalosan is az ő gyermekeiként lettek nyilvántartva.

A nő elmondta, hogy az apai szerepet vállaló férfi mindkét gyermeket gondozza, és minden támogatást megad számukra, amire szükségük van - írja a Daily Star.