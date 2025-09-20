Spermadonor rendelés a Facebookról? Egy anya megrázó vallomása

Egy anyuka, úgy döntött, hogy „ingyenes spermadonorokat keres fel, és rendel a Facebookról” fia megfogantatásához most elmagyarázta, miért nem ajánlaná soha senkinek ezt a módszert.

Spermadonort rendelt magának a közösségi oldalon az anya

A spermaadományozás gyakorlata közel 100 éve létezik, és azóta egyre fejlettebbé és kifinomultabbá vált.

Mint ismert a spermájukat adományozni kívánó férfiaknak mostantól átfogó egészségügyi és genetikai szűrésen kell részt venniük, eközben a spermamintákat betegségekre tesztelik, mielőtt lefagyasztják azokat a tárolás előtt.

Az árak változók, például az Egyesült Királyságban, ciklusonként akár 1000 fontba (449.000 Ft) kerülhet a spermadonor. és gyakran ez az összeg még magasabb is lehet.

A költségek miatt sokan döntenek úgy, hogy egy másik utat választanak, és az interneten keresztül lépnek kapcsolatba donorokkal.

Természetesen ez mindenféle kockázattal jár, az egészségügyi aggályoktól kezdve a biztonsággal kapcsolatos aggodalmakig.

A Nottingham Sperm Bankon elmondja az okokat is: „A spermadonorokat fertőző betegségek, például HIV, hepatitisz és genetikai állapotok szempontjából tesztelik” – magyarázzák.

A szabályozatlan donorok azonban megkerülik ezeket. Ez a recipienseket, a donorokat és a születendő gyermekeket súlyos fertőzések átvitelének, nem diagnosztizált örökletes állapotoknak és a bizonytalan mintaminőségnek teheti ki, ami befolyásolhatja a termékenység sikerességét.

Az ismeretlen spermadonor komoly kockázattal jár

Azt is közölték, hogy az engedély nélküli spermadonorok igénybevételének érzelmi következményei súlyosak lehetnek, mind a donor, mind a szülő számára.

„Képzeld el, hogy váratlan üzenetet kapsz egy felnőtttől, aki otthoni DNS-tesztelés során megtudja, hogy te vagy a biológiai és törvényes szülője” – indokolják.

„A szabályozott adományozásokkal ellentétben, ahol a hivatalos donor által fogant gyermekek 18 éves koruk után szervezett hozzáféréssel rendelkeznek az azonosító információkhoz, az informális megállapodások nem biztosítanak ilyen egyértelműséget vagy határokat.”

A legtöbb klinika korlátozza az egyes donorok által létrehozott családok számát is, hogy megvédje jólétüket és elkerülje a féltestvérek közötti véletlen kapcsolatokat a jövőben.