Spermadonor rendelés a Facebookról? Egy anya megrázó vallomása

Mivel a költségek sokak számára megfizethetetlenek, néhány leendő szülő, olykor úgy dönt, hogy ellenőrízetlenül rendel spermákat az internetről. A spermadonorokról azonban hiányosak az információk.
Egy anyuka, úgy döntött, hogy „ingyenes spermadonorokat keres fel, és rendel a Facebookról” fia megfogantatásához most elmagyarázta, miért nem ajánlaná soha senkinek ezt a módszert.
A spermaadományozás gyakorlata közel 100 éve létezik, és azóta egyre fejlettebbé és kifinomultabbá vált.
Mint ismert a spermájukat adományozni kívánó férfiaknak mostantól átfogó egészségügyi és genetikai szűrésen kell részt venniük, eközben a spermamintákat betegségekre tesztelik, mielőtt lefagyasztják azokat a tárolás előtt.
Az árak változók, például az Egyesült Királyságban, ciklusonként akár 1000 fontba (449.000 Ft) kerülhet a spermadonor. és gyakran ez az összeg még magasabb is lehet.
A költségek miatt sokan döntenek úgy, hogy egy másik utat választanak, és az interneten keresztül lépnek kapcsolatba donorokkal.
Természetesen ez mindenféle kockázattal jár, az egészségügyi aggályoktól kezdve a biztonsággal kapcsolatos aggodalmakig.
A Nottingham Sperm Bankon elmondja az okokat is: „A spermadonorokat fertőző betegségek, például HIV, hepatitisz és genetikai állapotok szempontjából tesztelik” – magyarázzák.
A szabályozatlan donorok azonban megkerülik ezeket. Ez a recipienseket, a donorokat és a születendő gyermekeket súlyos fertőzések átvitelének, nem diagnosztizált örökletes állapotoknak és a bizonytalan mintaminőségnek teheti ki, ami befolyásolhatja a termékenység sikerességét.
Azt is közölték, hogy az engedély nélküli spermadonorok igénybevételének érzelmi következményei súlyosak lehetnek, mind a donor, mind a szülő számára.
„Képzeld el, hogy váratlan üzenetet kapsz egy felnőtttől, aki otthoni DNS-tesztelés során megtudja, hogy te vagy a biológiai és törvényes szülője” – indokolják.
„A szabályozott adományozásokkal ellentétben, ahol a hivatalos donor által fogant gyermekek 18 éves koruk után szervezett hozzáféréssel rendelkeznek az azonosító információkhoz, az informális megállapodások nem biztosítanak ilyen egyértelműséget vagy határokat.”
A legtöbb klinika korlátozza az egyes donorok által létrehozott családok számát is, hogy megvédje jólétüket és elkerülje a féltestvérek közötti véletlen kapcsolatokat a jövőben.
Laura Coldman kétségbeesetten szeretett volna testvért a fiának , de 2018 augusztusában egyedülálló lett. Miután különböző utakat keresett, rábukkant egy Facebook-csoportra, ahol férfiak ingyenesen felajánlották spermájukat.
Bár a spermadonorát „nagyon ajánlották”, úgy gondolta, hogy minden rendben lesz, amikor meglátogatta sheffieldi otthonában, és a férfi körülbelül 20 perccel később kiszállította az árut.
Hét hónap alatt további három mintát kapott a donortól, végül 2021 júliusában teherbe esett, mielőtt 2022. április 21-én egészséges fiúnak, Calumnak adott életet.
Most azonban úgy döntött, hogy figyelmezteti nő társait, akik ugyanezt az utat fontolgatják, miután nyilvánvalóvá vált számára, hogy a donor „bárki lehet”.
Laura elárulta, hogy Calum születése óta lényegében semmilyen kapcsolatban nem állt a donorával, és megkérdőjelezi a kórtörténetét, miután Calum neurodivergens tulajdonságokat kezdett mutatni, többek között nem nagyon kommunikált a külvilággal és nem volt tudatában a veszélynek.
Kockázatos volt, és nem bántam meg, mert ott van a gyönyörű fiam – de semmiképpen sem tenném meg újra, és másoknak sem ajánlanám
– mondta Laura.
„Sosem tudhatod igazán, mibe keveredsz.”
Most elindított egy GoFundMe-t, hogy segítsen megfelelő ágyat találni Calumnak, mivel a kisfiú veszélyezteti magát azzal, hogy olyan dolgokra mászik, amikre nem kellene.
