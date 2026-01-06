Igy változnak idén a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások, illetve azok kifizetésére vonatkozó szabályok
Az alábbi összefoglalóban egyszerűen és közérthetően vázolja le Szatmáry Tünde Katalin www.ugyintezesazonnal.hu oldal szakértője a nyugdíjmegállapítást és -folyósítást érintő változásokat, valamint a változatlan feltételeket a laikus olvasók számára.
Nyugdíjakat érintő emelések és kifizetések:
2026. január 1.-től 3,6%.-os mértékben a nyugdíjak illetve a nyugdíj szerű ellátások, megemelet összegű februári nyugdíjak kifizetésre 2026.02.12.-én kerül sor amivel egyidőben kerül kifizetésre a 13 havi nyugdíj teljes összege valamint a 14 havi nyugdíj ami a havi ellátás 25%.-a vagy is (1 heti összegnek felel meg). 2030.-ig fokozatosan bevezetése kerül a 14 havi ellátás teljes összege, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy februárban a jogosultak két és egynegyed havi ellátást kapnak egyszerre.
Kik jogosultak az év eleji nyugdíjemelésre, illetve 13 havi valamint 14 havi ellátásokra
Kizárólag azokat illeti meg akik 2025.12.31.-én vagy azt megelőző időpontban már nyugdíjban részesültek. Kereseti korlát korhatár előtti ellátások folyósításnál
Akik korhatár előtti ellátásban, illetve a szolgálati járandóságban részesülőknek, és mellette munkát végeznek rájuk továbbra is érvényes az éves kereseti korlát. 2026.-ban az éves kereseti korlát a minimálbér 18 szorosa.
A minimálbér összege 322.800 szorozva 18 hónappal vagy is 5.810.400.-Ft
Amennyiben a korhatár előtti ellátásban részesülő személy éves nyugdíjjárulék köteles keresete túllépi a jogszabályban előírt összeget, úgy 15 napon belül kérni kell az ellátás folyósításának szüneteltetését a Magyar Államkincstártól.
Nyugdíj újraszámítás
Abban az esetben, ha valaki korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül, és eléri az öregségi nyugdíj korhatárt vagy is betölti a 65 életévét, kizárólag abban az esetben kérheti az öregségi nyugdíj megállapítását, ha az ellátás megállapítását követően legalább egy évig biztosítási jogviszonnyal rendelkezik.
A rokkantsági, valamint a rehabilitációs ellátás esetén a 65. életév betöltését követően akkor is benyújtható öregségi nyugdíjigény, ha az ellátás megállapítását követően kevesebb mint 365 napot folytatott keresőtevékenységet, vagy egyáltalán nem végzett ilyet.
Egészségügyi dolgozókra vonatkozó változások
Azoknak az orvosoknak illetve egészségügyi dolgozóknak akik nyugdíj mellett dolgoztak és a foglalkoztató egészségügyi intézmény folyósította a nyugdíjat „jövedelemkiegészítés jogcímén” idén januártól megszűnik ez a korlátozás, mivel a nyugdíj folyósítást a Magyar Államkincstár veszi át.
Az érintettek a teljes összegű havi ellátáson kívül jogosulttá válnak a 13 teljes havi a 14 havi nyugdíj részre, illetve az évközi visszamenőleges hatályú nyugdíj korrekcióra. Amennyiben a gazdasági növekedés eléri a tervezett 3,5%.-ot úgy estleges nyugdíj prémium kifizetésére.
Munkavállalás nyugdíj mellett
A nyugdíjas munkavállót a munkáltatók kedvező feltételekkel foglalkoztatják, mivel mentesülnek a foglalkoztatás utáni közteher megfizetésétől a munkavállaó munkabérét kizárólag a 15 % SZJA terheli. Abban az esetben ha a nyugdíjasnak három vagy ennél több vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek nevelt 2025.10.01.-től mentesül a 15% személyi jövedelem adó megfizetésétől.
Elhalálozás esetén járó nyugdíj kifizetések
Ha a nyugdíjas 2026 februárjában meghal, az örökösök hagyaték jogcímen igényelhetik a február havi nyugdíjat, a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj részét. Januári elhalálozás esetén kizárólag a tárgyhavi ellátások kifizetése képezi a hagyaték részét
Özvegyi nyugdíjat érintő váltásokat kizárólag 2026. július 1.-től lépnek életbe
Özvegyi nyugdíjra jogosulttá válik az az igénylő, aki valamilyen okból külön él a házastársától, lakcímük nem azonos, ez idáig csak a házastársi tartásdíj megállapítása esetén illette meg a különélő házastársakat az özvegyi ellátás.
Élettársként csak akkor válik jogosulttá özvegyi nyugdíjra az igénylő ha a jogszerző halálának időpontjában egyik félnek sincs harmadik személlyel fennálló házassága.
Kedvezőek a feltételek azok számára, akik idősebb korban, a nyugdíjkorhatár betöltését követően kötnek házasságot, nem születik közös gyermekük, megszakítás nélkül legalább öt év együttélést tudnak igazolni, vagy ha a házasság időtartama nem éri el az öt évet, de azt megelőzően tíz évig élettársi kapcsolatban álltak.
Az özvegyi nyugdíj mértéke a jogszerzőt (halálál időpontjában) őt megillető öregségi nyugdíj 60%.-a egy évig ideiglenes özvegyi nyugdíjként kerül folyósításra, illetve ezt követően amennyiben az igénylő elérte az öregségi nyugdíj korhatárt és rendelkezik saját jogú nyugdíjjal úgy 30%.-os mértékű özvegyi nyugdíjba részesül élete végéig.
Fiatalabb életkorban bekövetkező elhalálozás esetén, ha az elhunyt életkorának megfelelő, igazolható biztosítási jogviszonyból származó szolgálati idő fennáll, igényelhető az ideiglenes özvegyi nyugdíj, illetve az árva ellátás, ezek a feltételek nem változtak.
Méltányossági nyugdíjemelésre az jogosult, akinek az egy főre eső jövedelem a 140.000.-Ft.-ot nem haladja meg, illetve legalább három éve ellátásban részesül.
Rendkívüli élethelyzetben egyszeri nyugdíjsegély is igényelhető, amit hitelt érdemlően, dokumentumokkal kell igazolni a váratlan élethelyzettel kapcsolatos kiadások tekintetében.
Szerző: Szatmáry Tünde Katalin
