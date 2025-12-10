Orbán Viktor a 14. havi nyugdíjról: Megígértük, bevezettük. És meg is fogjuk védeni!
A nyugdíjasok sokat tettek Magyarországért.
"A nyugdíjasok a jövőben sem járhatnak rosszabbul" - mondta Orbán Viktor legfrissebb videójában.
A nyugdíjasok a jövőben sem járhatnak rosszabbul
A Tisza Párt egyik vezető közgazdásza szerint kormányra kerülésük esetén 5 percen belül eltörölnék a 14. havi nyugdíjat.
Igen, de miután nem kerülnek kormányra, ezért ez a veszély szerencsére nem fenyeget. Annak, aki meg ilyeneket ajánlgat, javaslom, hogy néhány percre látogasson be egy nyugdíjas klubba, zárják be az ajtót, aztán meglátjuk, milyen állapotban jön majd ki onnan.
- nyilatkozta Orbán Viktor. A teljes videó lentebb tekinthető meg:
