Orbán Viktor: A baloldal gazdasági terve mindig ugyanaz: megszorítás
A Tisza Párt esetében is ugyanez a helyzet.
Orbán Viktor a Facebookon emlékeztetett, hogy a baloldal mindig megszorításokkal válaszol, amint megválasztják őket az emberek. Ez a Tisza Párt esetében sem lenne máshogy.
Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor már nem elég azt mondani, hogy egy másfajta Magyarországot akarunk. Most már meg kell tudni mutatni, hogy milyen lesz ez a Magyarország. Mi nem csak arról beszélünk, hogy mit nem kérünk, hanem azt is elmondjuk lépésről lépésre, hogy mit ajánlunk. Olyan gazdaságfejlesztési fordulatot kínálunk, egy olyan magyar New Deal-t, amely valóban újraindítja a szeretett hazánkat.
- hallható Orbán Viktor Facebook-videójában, ahogy Magyar Péter bevallja a megszorító csomag bevezetését, ha hatalomra kerülnek.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre