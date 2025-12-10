RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A baloldal gazdasági terve mindig ugyanaz: megszorítás

A Tisza Párt esetében is ugyanez a helyzet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.10. 12:01
Magyar Péter Tisza-adó Orbán Viktor

Orbán Viktor a Facebookon emlékeztetett, hogy a baloldal mindig megszorításokkal válaszol, amint megválasztják őket az emberek. Ez a Tisza Párt esetében sem lenne máshogy.

Fotó: Máté Krisztián / metropol

Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor már nem elég azt mondani, hogy egy másfajta Magyarországot akarunk. Most már meg kell tudni mutatni, hogy milyen lesz ez a Magyarország. Mi nem csak arról beszélünk, hogy mit nem kérünk, hanem azt is elmondjuk lépésről lépésre, hogy mit ajánlunk. Olyan gazdaságfejlesztési fordulatot kínálunk, egy olyan magyar New Deal-t, amely valóban újraindítja a szeretett hazánkat.

- hallható Orbán Viktor Facebook-videójában, ahogy Magyar Péter bevallja a megszorító csomag bevezetését, ha hatalomra kerülnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu