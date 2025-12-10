Orbán Viktor: A baloldal gazdasági terve mindig ugyanaz: megszorítás

Orbán Viktor a Facebookon emlékeztetett, hogy a baloldal mindig megszorításokkal válaszol, amint megválasztják őket az emberek. Ez a Tisza Párt esetében sem lenne máshogy.

Fotó: Máté Krisztián / metropol

Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor már nem elég azt mondani, hogy egy másfajta Magyarországot akarunk. Most már meg kell tudni mutatni, hogy milyen lesz ez a Magyarország. Mi nem csak arról beszélünk, hogy mit nem kérünk, hanem azt is elmondjuk lépésről lépésre, hogy mit ajánlunk. Olyan gazdaságfejlesztési fordulatot kínálunk, egy olyan magyar New Deal-t, amely valóban újraindítja a szeretett hazánkat.

- hallható Orbán Viktor Facebook-videójában, ahogy Magyar Péter bevallja a megszorító csomag bevezetését, ha hatalomra kerülnek.