Brutális Tisza-adócsomag – a számok sokkolnak: családonként akár évi félmillió mínusz!
A választók döntő többsége hitelesnek tartja a kiszivárgott Tisza-adócsomagot. Magyar Péter mégis azt mondja, a dokumentum „nem létezik”. Pedig a számok magukért beszélnek.
A választók döntő többsége hitelesnek tartja azt a dokumentumot, amely szerint a Tisza Párt jelentős adóemeléseket tervez, miközben Magyar Péter azt állítja: a dokumentum „nem is létezik”. Hidvéghi Balázs államtitkár volt kedden, december 9-én reggel a TV2 Mokka vendége, ahol úgy fogalmazott: „Ez egy hétezer-kétszázötven milliárdos megszorítócsomag. A családoknál évi félmillió mínuszt jelentene.” Ez azt jelenti, hogy Magyar Péterék terve, a Tisza-adó, a magyar családok pénztárcájának brutális kiforgatását fogja eredményezni – írja a Ripost.
Magyar Péter Tisza-adója ki fogja forgatni a magyar családokat az összes pénzükből
A frissen publikált kutatás szerint a magyarok döntő többsége elhiszi, hogy a kiszivárgott adóemelési csomagot a Tisza Párt szakértői állították össze. Ennek ellenére a párt vezetői egymásnak ellentmondó magyarázkodásokba kezdenek: egyszer azt mondják, hogy a dokumentum „nem létezik”, máskor azt, hogy ezt „mesterséges intelligencia írta”. De sose felejtsük el, hogy a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán maga ismerte el, hogy úgy akarnak választást nyerni, hogy „át akarják verni” az embereket.
Hidvéghi Balázs szerint ez nem véletlen:
Az, hogy összevissza hazudoznak róla, beleillik a képbe, amit Magyar Péter és a Tisza Párt már önmagáról kiállított.
7250 milliárd: egy szám, amitől bármelyik magyar család gyomra összerándul. A szóban forgó csomag olyan súlyos, hogy már a felsorolása is hideg zuhany:
- magasabb szja
- a családi adókedvezmény megszüntetése
- ingatlanadó
- nyugdíjadó
- a gyed eltörlése
- rezsiemelés
és így tovább lehetne még sorolni végestelen végig!
Hidvéghi Balázs szerint:
Ez nem igaz, hogy csak a nagyon gazdagokat érintené. Egy átlagkeresetű kétkeresős családnál ez évi félmillió forint mínuszt jelentene.
A nyugdíjadóról még keményebben fogalmazott:
A nyugdíjadó havonta negyvenkilencezer forinttal csökkentené a nyugdíjasok bevételét.
A politikus szerint a csomag tökéletesen illeszkedik a baloldal régi vágyálmaihoz, és szerinte egyértelmű:
Magyar Péter egy fogott ember, egy önimádó figura, akinek Brüsszel megveregeti a vállát. Nekik pont ilyen valaki kell.
A háttérben szerinte világos cél húzódik: hosszú évekre előre Ukrajna finanszírozása, a brüsszeli háborús politika feltételeinek teljesítése, és mindezt az európai – köztük a magyar – emberek pénzéből.
A Tisza Párt tagad, a választók mégis elhiszik a dokumentumot. Ez az ellentmondás talán a legbeszédesebb. Miközben Magyar Péter azt mondja: „ez a dokumentum nem is létezik”, a választók 62%-a mégis hitelesnek érzi, ezt egy amerikai kutatás is alátámasztja.
És hogy miért? Mert a csomag szinte tökéletesen megegyezik azokkal a javaslatokkal, amelyeket a Tisza körül feltűnő régi baloldali szakértők évek óta pedzegetnek.
Világosan kell látni: ők erre készülnek!
– zárta gondolatait Hidvéghi Balázs.
