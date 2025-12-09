RETRO RÁDIÓ

Brutális Tisza-adócsomag – a számok sokkolnak: családonként akár évi félmillió mínusz!

A választók döntő többsége hitelesnek tartja a kiszivárgott Tisza-adócsomagot. Magyar Péter mégis azt mondja, a dokumentum „nem létezik”. Pedig a számok magukért beszélnek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.09. 13:50
Módosítva: 2025.12.09. 17:49
Tisza-adó Hidvéghi Balázs Magyar Péter

A választók döntő többsége hitelesnek tartja azt a dokumentumot, amely szerint a Tisza Párt jelentős adóemeléseket tervez, miközben Magyar Péter azt állítja: a dokumentum „nem is létezik”. Hidvéghi Balázs államtitkár volt kedden, december 9-én reggel a TV2 Mokka vendége, ahol úgy fogalmazott: „Ez egy hétezer-kétszázötven milliárdos megszorítócsomag. A családoknál évi félmillió mínuszt jelentene.” Ez azt jelenti, hogy Magyar Péterék terve, a Tisza-adó, a magyar családok pénztárcájának brutális kiforgatását fogja eredményezni – írja a Ripost.

BUS_4748
Hidvéghi Balázs a Mokkában arról beszélt, hogy Magyar Péterék adócsomagja le fogja nullázni a magyar háztartásokat (Fotó: Petőfi Népe)

Magyar Péter Tisza-adója ki fogja forgatni a magyar családokat az összes pénzükből

A frissen publikált kutatás szerint a magyarok döntő többsége elhiszi, hogy a kiszivárgott adóemelési csomagot a Tisza Párt szakértői állították össze. Ennek ellenére a párt vezetői egymásnak ellentmondó magyarázkodásokba kezdenek: egyszer azt mondják, hogy a dokumentum „nem létezik”, máskor azt, hogy ezt „mesterséges intelligencia írta”. De sose felejtsük el, hogy a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán maga ismerte el, hogy úgy akarnak választást nyerni, hogy „át akarják verni” az embereket.

Hidvéghi Balázs szerint ez nem véletlen:

Az, hogy összevissza hazudoznak róla, beleillik a képbe, amit Magyar Péter és a Tisza Párt már önmagáról kiállított.

7250 milliárd: egy szám, amitől bármelyik magyar család gyomra összerándul. A szóban forgó csomag olyan súlyos, hogy már a felsorolása is hideg zuhany:

  • magasabb szja
  • a családi adókedvezmény megszüntetése
  • ingatlanadó
  • nyugdíjadó
  • a gyed eltörlése
  • rezsiemelés

és így tovább lehetne még sorolni végestelen végig!

Hidvéghi Balázs szerint:

Ez nem igaz, hogy csak a nagyon gazdagokat érintené. Egy átlagkeresetű kétkeresős családnál ez évi félmillió forint mínuszt jelentene.

A nyugdíjadóról még keményebben fogalmazott:

A nyugdíjadó havonta negyvenkilencezer forinttal csökkentené a nyugdíjasok bevételét.

A politikus szerint a csomag tökéletesen illeszkedik a baloldal régi vágyálmaihoz, és szerinte egyértelmű:

Magyar Péter egy fogott ember, egy önimádó figura, akinek Brüsszel megveregeti a vállát. Nekik pont ilyen valaki kell.

A háttérben szerinte világos cél húzódik: hosszú évekre előre Ukrajna finanszírozása, a brüsszeli háborús politika feltételeinek teljesítése, és mindezt az európai – köztük a magyar – emberek pénzéből.

A Tisza Párt tagad, a választók mégis elhiszik a dokumentumot. Ez az ellentmondás talán a legbeszédesebb. Miközben Magyar Péter azt mondja: „ez a dokumentum nem is létezik”, a választók 62%-a mégis hitelesnek érzi, ezt egy amerikai kutatás is alátámasztja.

És hogy miért? Mert a csomag szinte tökéletesen megegyezik azokkal a javaslatokkal, amelyeket a Tisza körül feltűnő régi baloldali szakértők évek óta pedzegetnek.

Világosan kell látni: ők erre készülnek!

– zárta gondolatait Hidvéghi Balázs.

Nézd meg a Ripost videóját a tervezett brutális Tisza-adóról:

 

 

