„Szörnyű, borzasztó, félelmetes” – Az emberek nem kérnek a Tisza Párt megszorító csomagjából
A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen az emberek véleményét is megkérdeztük a nemrégiben nyilvánosságra került megszorító csomagról. Többen egyetértettek, hogy a Tisza Párt nem szorongathatja meg a dolgozókat és a nyugdíjasokat.
Óriási botrányt kavart a Tisza Párt nyilvánosságra került megszorító csomagja. A nyugdíjak megadóztatása, a kutyaadó és a macskaadó bevezetése, valamint a 13. havi nyugdíj eltörlése és a családtámogatások megvonása olyan intézkedések, melyeket a magyarok nem néznek jó szemmel.
Az emberek nem kérnek a Tisza Párt megszorításaiból
Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök is megerősítette, a Tisza megszorító csomagja egy ízig vérig baloldali csomag, amely csak elvenné a pénzt a magyar emberektől. Ez a fajta logika korábban már megbukott Magyarországon. Ráadásul a tervezet egyes pontjai a kormány segítő intézkedéseit is visszavonnák. Ilyen például a 13. havi nyugdíj eltörlése, valamint a családi támogatásokat is elvennék.
A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen a résztvevőket is megkérdezte a Bors, mi a véleményük a Tisza megszorító csomagjáról. A véleményükkel egyáltalán nem fogták vissza magukat; felháborítónak tartják a baloldali megszorítások visszatérését.
Igazi baloldali csomag ez. Egyértelműen adóemelésre épül és egyértelműen a mostani családbarát intézkedéseknek az eltörlésére. Tehát nagyon rossz és rossz a jövőképe egy ilyen csomagnak. Elsősorban a személyi jövedelemadó kulcsainak a növekedése az, amely minden dolgozót érint. Bármilyen kategóriában van, ez tehernövekedést jelent
– nyilatkozta a lapnak Bíró Attila.
Förtelmesnek tartom. Egyszerűen nem tudom, egy magyar embernek hogy juthat ilyen eszébe. Ez abszurd, ez a normalitás ellen megy. Én vállalkozó vagyok, tehát a társasági adó is érzékenyen érintene, de lényegében a családi adókedvezményre vonatkozó intézkedések és minden egyéb pontja is érzékenyen érintene
– mondta el a portál kérdésére Oláh Gellért.
Az életkorom miatt már megértem a Bokros-csomagot is, ugyanazt gondolom erről is; a sarcolás. A multik adómentessége és a lakosság sarcolása, ez a lényeg. Nyugdíjas vagyok, a nyugdíj adózása, de mivel kutyánk és házunk is van, ezért minden téren érintene minket
– mondta el a Borsnak Patai Zoltán.
Az özvegyi nyugdíj megadóztatása, a gyermekgondozási díj megszüntetése, az, hogy a családi adókedvezményeket is elvennék – lényegében semmi nem tetszik belőle. Világéletemben jobboldali szavazó voltam és leszek is
– fogalmazott Hermmanné Köveskúti Gyöngyvér.
A legjobban az döbbentett meg, hogy a családi támogatásokat el akarnák venni. Ez érint minket a legjobban
– mondta a Borsnak Balanyi István, akinek családja a baloldali megszorítások mellett a háborús borzalmakat is átélte.
