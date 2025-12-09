Rába Tímea: Tényleg elhiszik, hogy Magyar Péter a megfejtés, miután olvashatták a programját?

Igazán meglepte Rába Tímeát az a baloldalról rázúduló gyűlölethullám, amit egy ártatlannak vélt posztjával rántott magára. Hogy mit követett el? Nos, a modell-műsorvezető egy érzelmes, őszinte posztban megköszönte a magyar kormány nyugdíjasoknak szentelt kiemelt figyelmét.

Rába Timi hálás a magyar kormány nyugdíjpolitikájáért, ami az édesanyját is érinti (Fotó: YouTube)

Rába Timi: „Hálás vagyok, hogy a nyugdíjasok ma már valódi segítséget kapnak”

„Mindig eszembe jut, mennyi mindent adott nekünk, tett értünk az én csodálatos Anyukám. Neki mindig mi voltunk, vagyunk a legfontosabbak. Most pedig olyan jó látni, hogy végre neki is könnyebb lett…”

Mert minden szülő megérdemli a nyugalmat és a biztonságot.

„Hálás vagyok, hogy a nyugdíjasok ma már valódi segítséget kapnak” – írta pénteki posztjában Rába Timi, aki ezután csak kapkodta a fejét, hiszen nem várt gyűlöletcunami zúdult rá arról a baloldalról, amelynek vezetője minden idők legdurvább megszorító csomagjával a puttonyában igyekszik a hatalomra kerülni, hogy teljesíthesse Brüsszel egyértelmű parancsait. A Tisza Párt adótervei közt szerepel többek között a nyugdíjasok sanyargatása. Magyar Péter és a bandája súlyos adóterheket rónának ki az özvegyi nyugdíjra, és azt sem titkolják, hogy nem értenek egyet sem a 13., sem pedig a 14. havi nyugdíj létjogosultságával.

„Az a bűnöm, hogy kiállok azon értékek mellett, amiben hiszek!”

Rába Tímea végül egy újabb posztban állt ki saját véleménye és a nyugdíjasok mellett, és kitért a már említett, Tisza adótervre is. „Kitettem az oldalamra egy posztot, amiben elmondtam, mennyire örülök annak, hogy kicsit könnyebb a nyugdíjasoknak. Az a gyűlölet, amit kaptam, felfoghatatlan. Hogy lehet ennyi rosszindulat, düh az emberekben? Tényleg elhiszik, hogy Magyar Péter a megfejtés, miután olvashatták a programját?”

Ami nem szól másról, csak megszorításokról, adóemelésekről.

„De, ami tényleg megrémít, ez a gyűlölködés! Soha nem bántottam senkit, nem is ismernek! Az a bűnöm, hogy kiállok azon értékek mellett, amiben hiszek! A gyűlölködés nem eltántorít, hanem megerősít! Ha ennyi indulatot vált ki, hogy kiállok Orbán Viktor mellett és a béke útját választom, akkor még inkább érzem, hogy ott vagyok, ahol lennem kell” – fogalmazott a modell-műsorvezető, akinek szavait a Bors idézte.