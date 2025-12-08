RETRO RÁDIÓ

A választók többsége hitelesnek tartja a Tisza Párt kiszivárgott megszorító csomagját

A Fidesz fölényesen nyerne egy most vasárnapi választáson – derül ki egy friss amerikai felmérésből.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.08. 09:50
Módosítva: 2025.12.08. 09:51
Fidesz-KDNP választás felmérés

A McLaughlin & Associates nevű amerikai kutatócég friss felméréssel jelentkezett, amelyet az Index megbízásából készítettek. Az új közvélemény-kutatásnak 3 fontos megállapítás van:

MAGYAR Péter; TARR Zoltán
A választók többsége hitelesnek tartja a Tisza Párt kiszivárgott megszorító csomagját. A benne foglaltakat pedig elsöprő többségben utasítják el
(Fotó: Purger Tamás /  MTI)

A mostani felmérést november 26. és 28. között végezték. Az adatfelvétel tehát friss, alig néhány napos.

Fölényesen vezet a Fidesz

Ha most vasárnap tartanák a parlamenti választást, a biztos pártválasztók között a Fidesz 44 százalékot kapna. A Tisza Párt pedig 38 százalékon állna. A Mi Hazánk 5 százalékot érne el, a teljes lakosságot vizsgáló minta alapján így hárompárti parlament alakulna. Feltűnően alacsony a bizonytalanok aránya: az amerikai kutatás szerint mindössze 4 százalék.

Fotó: McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató

Az Index megbízásából készült felmérésben arra is rákérdeztek, hogy a válaszadók szerint ki lehet a legnagyobb eséllyel a miniszterelnök 2026 után, függetlenül attól, hogy kire szavaznának. 

Orbán Viktort 51 százalék tartja befutónak jövőre; Magyar Pétert mindössze 42 százalék.

A választók többsége hitelesnek tartja a Tisza megszorító csomagját

A kutatásban rákérdeztek az Indexen kiszivárgott dokumentumra is. A kérdés úgy szólt: egyesek szerint a dokumentum nem köthető a Tisza Párthoz, mások viszont hitelesnek tartják, és szerintük valóban a párthoz köthető. A válaszadóknak azt kellett megjelölniük, melyik állítással értenek inkább egyet:

A válaszadók 62 százaléka szerint hiteles a dokumentum, és pusztán 27 százalék látja úgy, hogy nem a Tisza Párthoz köthető a tanulmánygyűjtemény.

Fotó: McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató

Az emberek elsöprő többsége elutasítja a Tisza tervezett megszorításait

A felmérés egy másik kérdése arra volt kíváncsi, mennyire értenek egyet a válaszadók a korábban az Index birtokába került dokumentum egyes intézkedésterveivel. Ezek közül az egyik az áfa megemelése lenne: a jelenlegi 27 százalékról 32 százalékra. A javaslat rendkívül népszerűtlen. A válaszadók 74 százaléka elutasítja az áfa 32 százalékra emelését és további 9 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.

A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogyan fogadnák az emberek, ha fizetőssé válnának bizonyos egészségügyi szolgáltatások. Konkrétan a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések esetleges díjazásáról kérdezték a válaszadókat. Az ötletet szintén egyértelmű elutasítás fogadta. A válaszadók 71 százaléka nem értene egyet a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések fizetőssé tételével és további 11 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.

A kutatás egy harmadik intézkedéstervezetről is kérdezte a résztvevőket. Az Index birtokába került dokumentum szerint 20 százalékos nyugdíjadót vezetnének be, amely az özvegyi nyugdíjra is vonatkozna. A kérdés arra irányult, mennyire értenének egyet ezzel a javaslattal. A nyugdíjadó ötletét a válaszadók 69 százaléka határozottan elutasította, és további 12 százalék inkább nem ért vele egyet. Az intézkedést így összességében a többség egyértelműen nem támogatná – olvasható a Riposton.

A kutatás végén egy újabb, érzékeny javaslatra is rákérdeztek. A Tisza Párt tanulmánygyűjteménye szerint megszűnne a GYED, és helyette csak fizetős, biztosítói csomag lenne elérhető. A válaszadók 64 százaléka egyáltalán nem ért ezzel egyet. További 15 százalék inkább nem támogatná az ötletet. A többség tehát ezt a tervet is határozottan elutasítja.

Tehát a legfrissebb, november végén készült ezerfős amerikai közvélemény-kutatás egyértelműen Orbán Viktor politikai fölényét mutatja. Ha most vasárnap lenne a választás, a Fidesz 44 százalékot szerezne, és a miniszterelnöki esélyeket firtató kérdésnél is magabiztos előnyt láttunk: a válaszadók 51 százaléka szerint Orbán Viktor maradna a kormányfő 2026 után is.

(Fotó: McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató)

A kutatás azt is jelzi, hogy a Tisza Párttól kiszivárgott javaslatokat tartalmazó dokumentum komolyan befolyásolja a megítélésüket. A válaszadók 62 százaléka hitelesnek tartja az Index által nyilvánosságra hozott tanulmánygyűjteményt.

 

