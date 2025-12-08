Orbán Viktor: ha rosszul döntünk 2026-ban, a következő választáson, 2030-ban már késő lesz korrigálni

Erős bejegyzéssel indította a hetet Orbán Viktor a Facebook-oldalán: „Sötét fellegek gyülekeznek Európa egén. Brüsszel háborúra készül Oroszországgal, és a háborúba lépésnek már céldátuma is van: 2030.”

Fotó: MW

Majd így folytatja a miniszterelnök: „A Brüsszel által indított felfegyverkezési program kimondott célja ugyanis, hogy az Unió 2030-ra készen álljon a háborúra. Szintén 2030 a gyorsított ukrán uniós tagfelvételi eljárás céldátuma. Az Unió alapszerződése pedig kimondja, hogy «a tagállamok valamelyikének területe elleni fegyveres támadás esetén a többi tagállam köteles minden rendelkezésére álló segítséget megadni ennek az államnak.» Egy harcban álló Ukrajna uniós felvétele tehát azonnali háborúba lépést eredményezne.

Mindez azt jelenti, hogy a jövő évi lehet az utolsó magyar választás, amikor még valóban dönthetünk a háború és béke kérdésében.

Márpedig a bevándorlás esetében már megtanulhattuk, hogy vannak döntések, amelyeket később már nem lehet kijavítani. Ha 2015-ben nem emeltünk volna kerítést, már itt lennének a migránsok. Ha rosszul döntünk 2026-ban, a következő választáson, 2030-ban már késő lesz korrigálni. Nem babra megy a játék. Aki békét akar, velünk tart!”