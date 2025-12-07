Orbán Viktor: Magyarország migrációmentes országként akkor tud megmaradni, ha van jó török együttműködés - Videó

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor elindult Törökország felé, ahol várhatóan gazdasági és politikai tárgyalásokat is folytat majd. A repülőút alatt a miniszterelnök Bohár Dánielnek adott interjút.

Orbán Viktor a repülőn adott interjút a Patriótának Fotó: Youtube

Orbán Viktor a beszélgetést azzal indította: a NATO-tagok kapcsán van egy világos, egyértelmű érintkezési rend. Azonban Oroszország és Törökország nem tagja a NATO-nak, így náluk más rendet kellett kiépíteni. A törökökkel évente tartanak stratégiai tanácsülést.

Ekkor áttekintünk mindent a belügyminisztériumtól az oktatás kérdéséig

- fejtette ki a miniszterelnök, aki hozzátette: ezen alkalmakkor külön is tud a török elnökkel érdemben tárgyalni.

„Törökország regionális hatalom, nagy erő, nagy befolyás, a világban is, de ránk, európaiakra nézve is, és ritka alkalom, hogy hosszan és mélyen közösen át tudjuk tekinteni - egyébként batárokként - az euroázsiai helyzetet” - magyarázta a kormányfő.

A miniszterelnök ezután sorolni kezdte, mely az a négy nagy téma, amely érinti mindkét országot. Ezek az alábbiak: gazdaság és kereskedelem, migráció, háború, energia.

Orbán Viktor elmondta, a migráció kapcsán tudni kell, hogy a migrációs nyomás sokkal nagyobb lenne a törökök segítsége nélkül.

Magyarország migrációmentes országként akkor tud megmaradni, ha van jó török együttműködés

- fejtette ki a miniszterelnök.

Az energia témakörérre áttérve a kormányfő kiemelte, hogy ez a háború óta fontos, hiszen a Török Áramlaton keresztül jön gáz Oroszországból.

Ez addig van így, amíg a törökök garantálják ennek a csőrendszernek a működését. Akaratuk van, de nekik ebbe pénzt kell tenniük, nehogy úgy járjunk, mint az Északi Áramlattal, amit egyszer csak valaki felrobbantott. A törökök vigyáznak arra, hogy ami az Északi Áramlattal történt, az ne következzen be, és Magyarország ellenfelei ne tudjanak kárt tenni abban a vezetékrendszerben, amin keresztül a magyar háztartások és vállalkozások olcsó orosz gázon nyugvó rezsihez tudnak jutni

- magyarázta.

A háború és béke kapcsán Orbán Viktor hangsúlyozta: „A törökök minden békéltetési kísérletben benne voltak, az elmúlt négy évben csak nekik sikerült elérni, hogy részmegállapodást tető alá hozzanak. A törökök olyanok, mint mi: pontosan tudják, hogy a háborún csak veszíthetnek”