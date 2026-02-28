- "Ugyanabban hinni, együtt menni" - Szerelmével érkezett Tóth Gabi a Háborúellenes Gyűlésre
- Háborúellenes Gyűlés: sztárparádé volt Esztergomban, Tóth Gabi és Takáts Tamás is elment
- "Nekünk az a lényeg, hogy béke legyen" - Aurelio megosztotta gondolatait a háborúról
- Elképesztő siker, rengeteg ember: ilyen volt az esztergomi Háborúellenes Gyűlés - Galéria
Szécsi Zoltán a háború borzalmairól: édesapám apuka nélkül nőtt fel
A háromszoros olimpiai bajnok szívszorító családi történetet osztott meg. Szécsi Zoltán édesapja sosem tért haza a háborúból.
Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó a Patrióta csatornájának vendége volt a Háborúellenes Gyűlés előtt. A kiváló kapus elmondta, az ő családjában is volt tragédia a háború miatt – írja a Bors.
Szécsi szerint az emberek Magyarországon, hogy békében élnek, ebből nem szabad engedni.
"Abban nőttünk fel, hogy a biztonság magától értetődő. Ha beléptél egy háborúba és rájövünk, hogy nem tetszik, akkor nem úgy van, hogy vége és kilépünk. Aki nem ért egyet a Háborúellenes Gyűlés fogalmával, az nem érti, hogy mi folyik itt"
- mondta Szécsi, aki egy családi tragédiát is megosztott.
A nagypapám a második hadsereg tagjaként kerékpáros hadosztályban mínusz 40 fokban a jégen ment az orosz tankok ellen a Don-kanyarban. Azóta sem jött semmi hír róla. Az én édesapám 1942-ben született, csecsemőkora óta apuka nélkül nőtt fel
- osztotta meg személyes történetét az olimpiai bajnok.
Szécsi Zoltán a gyermekekért is harcol. Hozzátette, olimpiai bajnokként, edzőként felelős az utánpótlásért.
Az aktív sportolókat felmentem, az olimpiai charta tiltja a politikai kiállást. Én viszont már felelős vagyok azokért a gyermekekért, akik nálunk sportolnak
- mondta Szécsi.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre